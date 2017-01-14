مهمترین علل و عوامل افزایش زنان آسیب پذیر در جامعه تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران در تحلیل علل و عوامل پیدایش زنان آسیب پذیر در جامعه بیان داشت: در کنار آسیب های اجتماعی موجود در جوامع شهری و صنعتی پدیده زنان خیابانی به عنوان آسیبی جدی مدنظر است که یافتن راه نجات و خلاصی از آن آرزوی هر جامعه ای است .

وی افزود: براساس نتایج مطالعه موردی صورت گرفته توسط اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی این معاونت یافته های جمعیت شناختی نشان می دهد ۹۰ درصد دختران فراری بین ۱۴ تا ۱۸ سال سن دارند، ۸۰ درصد دختران فراری که تمایل به روابط نامشروع دارند بین سنین ۲۴ تا ۲۸ سال هستند. همچنین ۹۰ درصد از تن فروشان و زنان آسیب پذیر نیز ۳۲ تا ۴۶ ساله هستند. از لحاظ تحصیلات ۸۰ درصد دختران فراری در حال اتمام دوران متوسطه بوده و در خصوص زنان آسیب پذیر ۶۰ درصد در حد ابتدایی و متوسطه بوده اند. اکثریت افراد مورد مطالعه علت ترک تحصیل خود را شرایط نامساعد اقتصادی، دوستان ناباب، بی توجهی والدین، برخورد بد معلمین ، اعتیاد و رسیدن سریع به نیازهای خود بیان کرده اند.

کارشناس ارشد اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تأکید کرد: اکثر دختران فراری قبل از اقدام به فرار، برقراری روابط غیر متعارف با جنس مخالف یا شکست عشقی را تجربه کرده اند، ۱۰۰ درصد این افراد علت فرار خود را اعتیاد و طلاق والدین مطرح کرده اند و اکثریت افراد بیکار بوده و بسیاری از این افراد دارای مهارت های خوبی بودند که متاسفانه شرایط و امکانات لازم برای راه اندازی کسب وکار آبرومندانه را نداشته اند.

معاون اجتماعی پلیس استان اذعان کرد: با توجه به نتایج مصاحبه های انجام شده توسط کارشناسان اداره برآورد اجتماعی درخصوص زنان آسیب پذیرمشاهده می شوداکثر این افراد گرایش به مصرف قرص های آرام بخش ، روابط نامشروع و مصرف مواد مخدراز نوع حشیش و شیشه داشته اند. همچنین در خانواده های این افراد سابقه مصرف مواد مخدر و اعتیاد وجود داشته است.

کارشناس ارشد اجتماعی پلیس هرمزگان افزود: عمده ترین عامل فرار زنان و دختران به نابسامانی های زندگی و خانوادگی باز می گردد و این نابسامانی فقط نابسامانی اقتصادی نیست و نابسامانی می تواند عامل اقتصادی، تربیتی، روانی، اجتماعی و یا فرهنگی داشته باشد.

شریفی افزود: برخی زنان آسیب پذیر دچار اختلالات روانی هستند و در برخی دیگر عوامل اجتماعی فقر، نبودن حمایت اجتماعی و... نقش عمده دارد و شاید در تعداد قلیلی هم صرف خواست خود آنان برای اقدام به این عمل موثر باشد و نارسایی های اجتماعی در افزایش اینگونه زنان نقش ویژه ای دارد.

وی در ادامه مهمترین علل و عوامل افزایش زنان آسیب پذیر در جامعه را بی توجهی به ارزش های دینی و اهمال در آموزش اصول و مبانی دینی، طلاق، بیکاری ،اعتیاد به مواد مخدر، خشونت و پرخاشگری والدین، فقر و مشکلات معیشتی، ٱشفتگی کانون خانوداگی، فقر فرهنگی و محدودیت‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر فرهنگی، مصاحبت با دوستان ناباب، افسردگی، روابط نامتعارف دختر و پسر عنوان کرد.

شریفی افزود: عوامل درونی دیگری مانند تنبلی، عدم مهارت درکار، کم هوشی و ضعف مبانی عقلی یا کمی سطح فکر و دانش عمومی، جاه طلبی و داشتن رویاهای شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل در شکل گیری وجود زنان آسیب پذیر نقش مهمی دارند.

کارشناس ارشد اجتماعی پلیس هرمزگان گفت: معضل زنان آسیب پذیر باید آسیب‌ شناسی و ریشه‌یابی شده و به روش صحیح و درست با مسئله برخورد شود و اگر برنامه‌ای برای جمع‌آوری و اداره زنان آسیب پذیر نباشد فقط شاهد صرف هزینه و وقت نیروی انسانی برای این کار هستیم که هیچگاه موثر نخواهد بود، در واقع رسیدگی به وضعیت این افراد و بررسی علل گرایش برخی از زنان به رها شدن از کانون خانواده نیازمند همکاری همه دستگاه های دولتی مرتبط با مسئله است.

این کارشناس ارشد اجتماعی در پایان مهمترین راهکار و پیشنهاد لازم در راستای حل این مهم و معضل را مرتفع کردن مشکل بیکاری و ازدواج جوانان، کم کردن فاصله طبقاتی موجود در جامعه، افزایش نشاط اجتماعی و برنامه های فرهنگی و تربیتی برای اوقات فراغت افراد بویژه دختران و زنان، برگزاری کلاس های آموزشی مناسب و مطلوب برای دختران جهت ارائه آگاهی های لازم عنوان کرد.