ژاپن و استرالیا با افزایش همکاری های نظامی موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و «مالکوم ترنبول» همتای استرالیایی وی در دیداری که امروز شنبه در شهر سیدنی داشتند، با گسترش روابط دفاعی از راه افزایش رزمایش و مانورهای نظامی موافقت کردند.

این نخستین سفر آبه به استرالیا از بعد از روی کار آمدن ترنبول در اواخر سال میلادی ۲۰۱۵ است و می تواند در جهت مقابله با قدرت یابی چین در منطقه آسیا- پاسیفیک به حساب آید.

به گفته ترنبول، طرفین در این دیدار برای التزام به روح قانون و آزادی تجارت در منطقه به توافق رسیدند.

وی همچنین از افزایش عدم اطمینان به چشم انداز ژئوپلیتیک، به عنوان دلیلی بر اهمیت رابطه استرالیا- ژاپن نام برد.

دو نخست وزیر همچنین ضمن تاکید بر اهمیت پیمان های امنیتی با آمریکا، از امضای توافقی دو جانبه در زمینه تامین تجهیزات و تبادل نیرو خبر دادند که در راستای افزایش همکاری در رزمایش های مشترک و عملیات های آموزشی و صلحبانی انجام می گیرد و قرار است تا سال ۲۰۱۷ نهایی شود.