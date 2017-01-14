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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

ژاپن و استرالیا با افزایش همکاری های نظامی موافقت کردند

ژاپن و استرالیا با افزایش همکاری های نظامی موافقت کردند

نخست وزیران ژاپن و استرالیا در دیدار با یکدیگر، توافقی را در راستای توسعه روابط دفاعی و همکاری در رزمایش های مشترک، امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و «مالکوم ترنبول» همتای استرالیایی وی در دیداری که امروز شنبه در شهر سیدنی داشتند، با گسترش روابط دفاعی از راه افزایش رزمایش و مانورهای نظامی موافقت کردند.

این نخستین سفر آبه به استرالیا از بعد از روی کار آمدن ترنبول در اواخر سال میلادی ۲۰۱۵ است و می تواند در جهت مقابله با قدرت یابی چین در منطقه آسیا- پاسیفیک به حساب آید.

به گفته ترنبول، طرفین در این دیدار برای التزام به روح قانون و آزادی تجارت در منطقه به توافق رسیدند.

وی همچنین از افزایش عدم اطمینان به چشم انداز ژئوپلیتیک، به عنوان دلیلی بر اهمیت رابطه استرالیا- ژاپن نام برد.

دو نخست وزیر همچنین ضمن تاکید بر اهمیت پیمان های امنیتی با آمریکا، از امضای توافقی دو جانبه در زمینه تامین تجهیزات و تبادل نیرو خبر دادند که در راستای افزایش همکاری در رزمایش های مشترک و عملیات های آموزشی و صلحبانی انجام می گیرد و قرار است تا سال ۲۰۱۷ نهایی شود.  

کد مطلب 3876604
مریم خرمایی

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