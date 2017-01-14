دو خانه تاریخی بیرجند محل عرضه تولیدات تعاونی های زنان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر شنبه در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان بیرجند بیان کرد: ارتقای فعالیت های بانوان نیازمند برگزاری دوره های آموزشی است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بستر آموزش بانوان در بیرجند فراهم است، افزود: باید در راستای معرفی تعاونی های موفق حوزه بانوان تلاش شود.

ناصری ادامه داد: معرفی تعاونی های برتر در ایجاد انگیزه فعالیت بانوان بسیار موثر است و آن ها را به سمت فعالیت های اقتصادی سوق می دهد.

فرماندار بیرجند با اشاره به فعالیت های تعاونی زنان در بیرجند بیان کرد: باید این تعاونی ها در جامعه فرهنگ سازی شوند.

وی با تاکید بر توانمند کردن تعاونی های زنان بیان کرد: دو خانه تاریخی برای عرضه تولیدات بومی و صنایع دستی در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد.

ناصری با بیان اینکه همچنین پنج غرفه عرضه تولیدات بومی تعاونی ها در اختیار ان ها قرار می گیرد، اظهار کرد: بافت های تاریخی و خانه های قدیمی بستر های مناسبی برای بازارچه موقت تولیدات بومی بیرجند هستند.

وی با اشاره به خشکسالی های چندین ساله در خراسان جنوبی بیان کرد: باید تعاونی ها را فراگیر کنیم و طرح های اقتصادی مختلفی را برای آن ها تعریف کنیم.

ناصری با بیان اینکه تاکنون محور فعالیت بسیاری از روستاها، کشاورزی بوده است، افزود: خشکسالی های پیاپی این بخش را کم رنگ کرده و باید به سمت شغل های دیگری هدایت شوند.