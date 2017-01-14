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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی:

خراسان رضوی منتظر برف و باران باشد

خراسان رضوی منتظر برف و باران باشد

مشهد ـ رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود از امروز تا دوشنبه در مناطق مختلف به خصوص نیمه جنوبی و شرقی استان بارش های باران و برف همراه با مه را شاهد باشیم.

یحیی قائنی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی، اظهار کرد: دمای هوای امروز مشهد ۵ درجه سلسیوس بالای صفر بوده  و برای روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب ۶ و ۸ درجه سلسیوس بالای صفر قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: در روزهای پیش رو شاهد وزش باد نسبتا شدید در نواحی شرقی استان خراسان رضوی خواهیم بود.

وی افزود: پیش بینی می شود از امروز تا دوشنبه در مناطق مختلف به خصوص نیمه جنوبی و شرقی استان بارش های باران و برف همراه با مه را شاهد باشیم.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی از فریمان با دمای ۹ درجه زیر صفر و سبزوار با دمای ۱۱ درجه بالای صفر درجه سلسیوس به عنوان سردترین و گرم ترین شهرهای خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته یاد کرد.

کد مطلب 3876608

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