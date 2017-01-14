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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

نخستین شماره خبرنامه فناوری‌های دریایی منتشر شد

نخستین شماره خبرنامه فناوری‌های دریایی منتشر شد

نخستین شماره خبرنامه فناوری‌های دریایی با هدف شناسایی و معرفی فناوری های نو در حوزه های مختلف دریایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، امیرحسین صفرقلی دبیر گروه مطالعات و برنامه ریزی راهبردی ضمن تاکید بر اهمیت دریا و نقش آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان کشورها گفت: دریاها و اقیانوس ها عرصه ای هستند که توانمندی در آن ها زمینه توسعه و پیشرفت را برای بسیاری از کشورها فراهم آورده است. 

وی افزود: در سال های اخیر ظهور فناوری های نو روندهای عمده اقتصادی و فناوری را تحت تاثیر قرار داده و اهمیت آینده پژوهشی و رصد تحولات فناوری را بیش از پیش آشکار کرده است.

صفرقلی گفت: بر این اساس مطالعات آینده پژوهی در حوزه صنایع  و فناوری های دریایی در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.

دبیر گروه مطالعات و برنامه ریزی راهبردی با بیان اینکه خبرنامه ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با هدف شناسایی و معرفی فناوری ها نو در حوزه های مختلف دریایی تهیه و منتشر شد، بیان کرد: در این خبرنامه سعی می شود ضمن تاکید بر نقش تاثیرگذار فناوری های دریایی در پیشرفت جوامع آخرین تحولات در این حوزه رصد و شناسایی شود.

کد مطلب 3876612

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