۲۳ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/هشدار برای لغزندگی محورها

حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۲۳ فقره تصادف جاده‌ای استان طی یک هفته گذشته، افزود: از این تعداد ۲۰ فقره تصادف منجر به مصدومیت شده ولی خوشبختانه تصادف منجر به فوت در استان نداشته ایم.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۹ نفر در تصادفات برون شهری استان طی هفته گذشته مجروح شده‌اند، بیان کرد: همچنین سه مورد از تصادفات منجر به ایجاد خسارت شده است.

وی با بیان اینکه نیمی از تصادفات در استان به دلیل عدم توجه به جلو است، اظهار کرد: همچنین طی یک هفته گذشته ۲۵ درصد تصادفات به دلیل سرعت غیر مجاز به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد تصادفات طی ساعات ۱۶ الی ۲۰ رخ داده است، عنوان کرد: در هفته گذشته هشت هزار و ۱۳۱ مورد تخلف از سوی ماموران پلیس راه اعمال قانون شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی تصریح کرد: سه هزار و ۲۱۲ مورد از این تخلفات حادثه ساز بوده است.

رضایی با اشاره به اینکه ۳۸ درصد تخلفات جاده‌ای استان مربوط به موتورسیکلت‌ها و خودروهای سواری بوده است، افزود: ۵۶ درصد تصادفات نیز درمحورهای روستایی به وقوع پیوسته است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: طی یک هفته گذشته تعداد ۶۹ موتورسیکلت و ۱۵ دستگاه خودرو نیز توقیف و ۸۴ راننده بدون گواهینامه به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به وقوع بارندگی ها و بارش برف در برخی نقاط استان گفت: برخی محورهای استان لغزنده است رانندگان با احتیاط کامل رانندگی کنند.

وی عنوان کرد: رانندگان ضمن توجه و دقت در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به برودت هوا و احتمال بارش برف در نقاط کوهستانی استان، زنجیرچرخ و سایر تجهیزات به همراه داشته باشند.



فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه هم اکنون تمامی محورهای استان باز است، گفت: رانندگان از همراه داشتن سوخت کافی مطمئن خودرو در هنگام سفر اطمینان حاصل کنند.