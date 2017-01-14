به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ۱۹ دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «مانا» به تهیه کنندگی مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و موسسه رسانه های تصویری و کارگردانی علیرضا رزازی فر، «ماه جبین» به تهیه کنندگی مجید اسماعیلی و کارگردانی روح الله حجازی، «گاراژ ۴-۱» به تهیه کنندگی سامان مقدم و کارگردانی سام کلانتری، «خورشید نیمه شب» به تهیه کنندگی سید شهاب الدین حسینی و کارگردانی شبیر جوانبخش شیرازی و «آن آواز غمناک» به تهیه کنندگی اسماعیل کردی و کارگردانی آرش سنجابی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه ۶ عنوان فیلم خارجی، سه عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و یک عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.

موافقت با ساخت یک فیلم در شبکه نمایش خانگی

بر اساس جلسه ۱۹ دی شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد با ساخت فیلمنامه «همچنان که می مردم» به تهیه کنندگی عباس عموری و کارگردانی مصطفی سیاری موافقت به عمل آمد.

همچنین در این جلسه با ساخت ۲ عنوان فیلم کوتاه و یک عنوان مجموعه ترکیبی موافقت به عمل آمد.