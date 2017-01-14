نجات واحدهای تولیدی در پیوستن به زنجیره صادرات کالا و خدمات است

امیر کشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط اقتصادی استان اصفهان در وضعیتی است که اغلب واحدها یا باید تعطیل شوند یا در زنجیره صادرات کالا و خدمات قرار گیرند.

وی تصریح کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی و فعالیت برخی با ۲۰ درصد ظرفیت شرایط بسیار سختی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که تقویت و توسعه صادرات تنها راه برون رفت از این وضعیت است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به رشد بیکاری در استان اصفهان گفت: افزایش نرخ بیکاری نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود اقتصادی است و بخش دولتی و خصوصی استان با تشویق واحدهای تولیدی به صادرات می‌توانند زمینه اشتغال جوانان را در بنگاه های اقتصادی تولیدی و بازرگانی فراهم کند.

کشانی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی هم صدایی و هم افزایی جوانان در همه بخش‌ها می تواند زمینه صادرات تولیدات داخلی را فراهم سازد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه دورهمی معاونت جوانان اتاق بازرگانی گفت: تشکیل میزهای گفتگو تجاری باعث ایجاد تحرک نزد جوانان و ایجاد شور و نشاط کاری در فضای جامعه می شود و از این رو این میزگردها با حضور جوانان به صورت ماهیانه برگزار می شود تا آنها با ظرفیت های اقتصادی یکدیگر آشنا و زمینه کارهای گروهی و مشترک ایجاد شود.

مالیات‌های سنگین، صادرکنندگان را از اصفهان بیرون رانده است

عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مالیات‌های سنگین باعث شده که صادرکنندگان از استان خارج و در استان‌های دیگر کالای خود را صادر کنند.

وی اظهار داشت: به دلیل فشارهای مالیاتی برخی از صادرکنندگان استان اصفهان صادرات خود را در سایر استان‌ها اظهار می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رونمایی از سند استراتژیک تجارت استان، همکاری با کمیسیون تجارت اتاق شیراز، برگزاری هفته صادرات ، بررسی مسایل و مشکلات حمل و نقل، ارائه طرح یکپارچه تجارت الکترونیک و توسعه صادرات نرم افزار، اعزام هیئت تجاری به ویتنام و پذیرش هیئت مالزیایی از جمله فعالیت‌های این کمیسیون طی دو سال گذشته بوده است.