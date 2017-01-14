۱۱ طرح آبخیزداری توسط خیرین در استان هرمزگان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، ابوالقاسم حسینپور با اشاره به اینکه خشکسالی، سیل، فرسایش شدید خاک، کاهش منابع آب زیرزمینی و وجود گنبدهای نمکی مهمترین علت توسعه طرحهای آبخیزداری در استان هرمزگان است، افزود: این طرحهای آبخیزداری با صد در صد منابع مالی خیرین استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: خیرین آبخیزدار ۶۵ درصد از کل طرحهای استان را در حوزه آبخیزداری اجرا و طرحهای خود را بهعنوان الگو به استان های دیگر نیز پیشنهاد کردند.
حسینپور بابیان اینکه خیرین ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث طرحهای آبخیزداری هزینه کردند، افزود: الگوی مشارکت خیرین در اجرای طرحهای آبخیزداری بهعنوان تجربه موفق در اختیار ۶ استان کشور برای اجرا قرار گرفته است.
معاون آبخیزداری استان هرمزگان با اشاره به اینکه در اجرای طرحهای آبخیزداری از دانش بومی و تجربه کشاورزان هرمزگانی استفاده شده است، تصریح کرد: تا کنون ۵۲ طرح آبخیزداری به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در این استان اجرا شده است.
حسین پور تأکید کرد: توسعه طرحهای آبخیزداری، بازسازی و احیای قنوات و کنترل رسوب در سدهای مخزنی از مهمترین طرحهای استانی است که در اولویت ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی است.
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