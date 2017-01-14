مازندرانی ها ۴۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربان زاده ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته شوراها در سالن کنفرانس اداره کل آموزش‌وپرورش استان برگزار شد، میزان مشارکت مالی مردم در سال ۹۴ را بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: خیران در تأمین ۱۰۶ مورد زمین همکاری داشتند و در بخش عوارض بالغ‌بر سه میلیارد تومان پرداخت‌ شده ودربخش انجمن اولیا و مربیان بالغ‌بر ۱۲ میلیارد تومان به آموزش‌وپرورش پرداخت‌شده است.

وی میزان مشارکت مردم در مدارس هیئت‌امنایی را بالغ‌بر سه میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پوشش ۹۰ درصدی آموزش مدارس پیش از دبستان بالغ‌بر هفت میلیارد تومان از سوی اولیا نوآموزان پرداخت‌شده است.

رئیس مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش مازندران سرجمع اعضای شورای مدارس و مناطق را بالغ‌بر ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: یکی از جدی‌ترین اقدامات سازمان ارتقای شاخص‌های درون‌سازمانی در بهره‌گیری نیروی انسانی موثردر آموزش‌وپرورش بوده است.

قربان زاده تأکید کرد: درآمدهای اختصاصی آموزش‌وپرورش از سال ۹۲ تاکنون به چند برابر افزایش‌یافته است و در بخش مدیریت سبز استفاده از گاز و برق کاهش مقدار مصرفی را داشته‌ایم در سال ۹۱ از ۳۴۹ هزار به ۲۴۹ هزار رسانده‌ایم وکاهش استفاده از آب و کاغذ هم داشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته بخشی از اعتبارات استانی برای تجهیز هنرستان‌ها جذب‌شده است که با آزاد اعلام شدن بندر امیرآباد برای کارآفرینی دانش آموزان برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا هزینه‌ها برای خانواده‌ها را کاهش دهیم.