فعالیت ۲۷تعاونی زنان در بیرجند/نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۲۲درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سروری پیش از ظهر شنبه در کارگروه بانوان و خانواده شهرستان بیرجند بیان کرد: تعاونی‌های زنان می‌تواند درآمد فردی و اجتماعی این قشر جامعه را افزایش دهد و امنیت اجتماعی و اقتصادی و مسئولیت‌پذیری آن ها را بالا می‌برد.

وی با تاکید بر اینکه باید سهم حضور زنان در تعاونی‌ها افزایش یابد، اظهار کرد: این امر نیازمند هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی است.

سروری با بیان اینکه زنان می توانند بهترین مبلغان در بخش تعاون و فرهنگ آن باشند، افزود: در حال حاضر حجم تعاونی‌های زنان به لحاظ سرمایه انسانی و مادی مناسب نیست.

وی ادامه داد: بخش تعاون می تواند کمک زیادی به رفع محرومیت داشته باشد بنابراین باید از ظرفیت تمام گروه‌های اجتماعی در جهت توانمندسازی و تقویت تعاونی‌ها استفاده کنیم.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: برای حضور پررنگ زنان در بخش تعاون از تمام ظرفیت‌های استفاده نشده باید بهره ببریم.

نرخ مشارکت زنان خراسان جنوبی ۲۲.۱ درصد

وی خواستار تشکیل تعاونی سهامی عام در خراسان جنوبی شد و گفت: همچنین باید حضور زنان در بخش‌های اقتصادی را پررنگ کنیم.

سروری سهم اشتغال زنان در بخش خدمات را ۳۶ درصد دانست و افزود: همچنین سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ۳۷.۱ و در بخش صنعت ۲۲.۴ درصد است.

وی با بیان اینکه اشتغال زنان استان در بخش خصوصی۸۱.۷ درصد و در بخش عمومی۱۸.۳ درصد است، اظهار کرد: به طور مجموع نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان در تابستان جاری ۲۲.۱ درصد بوده است.

سروری جمعیت زنان خراسان جنوبی را ۱۲۷ هزار و ۲۵۹ نفر عنوان کرد و افزود: ۳۲۴ نفر از این افراد در ۲۷ تعاونی مشغول فعالیت هستند.

بنا به گفته معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، سرمایه این تعاونی ها ۱۱۹ میلیون تومان است.