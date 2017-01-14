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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

تدابیر شدید امنیتی در کویت از بیم حملات تروریستی

تدابیر شدید امنیتی در کویت از بیم حملات تروریستی

منابع کویتی از تدابیر شدید امنیتی در این کشور از بیم حملات احتمالی تروریستی علیه مراکز امنیتی و حیاتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجریده کویت، منابع امنیتی کویتی گزارش دادند که مسئولان امنیتی در طی سه روز گذشته، اطلاعاتی درباره آماده شدن گروههای تروریستی برای ارتکاب اقدامات جنایتکارانه ضد مراکز امنیتی و مهم دریافت کرده اند.

این منابع بیان کردند: مسئولان امنیتی کویت بر اساس این اطلاعات، اقدامات و تدابیر پیشگیرانه ای برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی به عمل آورده اند.

منابع امنیتی کویتی از هماهنگی با دستگاههای امنیتی برای انجام اقدامات امنیتی در اطراف برخی ساختمان ها و نیز اطراف فرودگاه بین المللی کویت و سالن های داخلی فرودگاه خبر دادند.

منابع مذکور به اقدامات شدید امنیتی در  مبادی ورودی مرزهای کویت و صدور دستورات درباره بازرسی امنیتی دقیق و واکنش سریع با هر اقدام ضد امنیت کویت اشاره کردند.

کد مطلب 3876671

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