به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه اخیرا مطالبی در یکی از سایت های خبری به نقل از یکی از نمایندگان که آمار و ارقام اعلام شده در مورد بیکاری استان لرستان کذب است اظهار داشت: مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار کشور بوده که یک مرجع داخلی و بین المللی است.

مرجع اعلام آمار بیکاری را باید همه بپذیریم

وی با بیان اینکه از گذشته تا کنون نیز این آمار از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده و مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است گفت: اخیرا نیز بر اساس این ارزیابی ها که صورت گرفته آمار بیکاری اعلام شده و نرخ بیکاری در لرستان ۲۰.۲ درصد طی سال ۹۱ به ۱۳.۳ درصد در پایان سال ۹۴ رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به کاهش ۶.۹ درصدی نرخ بیکاری در لرستان عنوان کرد: مرجع رسمی اعلام آمار را همه باید بپذیریم و کسی از استان نیز در این موضوع دخل و تصرفی ندارد و نمی تواند داشته باشد.

غضنفری با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در لرستان حاصل احیای ۱۳۸ واحد تولیدی در لرستان بوده است گفت: این اقدام طول سه سال اخیر صورت گرفته و از این تعداد ۹۲ مورد طی امسال احیا شده و بیش از دو هزار میلیارد تومان در قالب سند اشتغال به این واحدها تزیق شده است.

وی با بیان اینکه با احیای این واحدهای تولیدی ۱۶ هزار شغل در استان ایجاد شده است گفت: با این اقدامات ما باید کاهش نرخ بیکاری در لرستان را داشته باشیم و بپذیریم.

مصادیق فرصت سوزی در لرستان مواردی بوده که در گذشته اتفاق افتاده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه مصادیق فرصت های سوخته چیزهای دیگری بوده که در گذشته شاهد بوده ایم افزود: اما افرادی که در این زمینه باید حرف می زدند فقط نظاره گر بودند و راجع به فرصت های سوخته نیز همه می دانند به طوری که در مقطعی ۷۰۰ میلیارد دلار فروش نفت در کشور داشتیم و یک ریال از آن به لرستان اختصاص پیدا نکرد.

غضنفری با بیان اینکه سایت ها برخی مواقع استنباط هایی روی صفحات خود قرار می دهند که مخاطبین به اشتباه می افتند گفت: ما پیگیری کردیم خیلی از تذکرات نماینده که صورت گرفته در این راستا نبوده و استنباط های سایت های خبری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ما آگاه و واقف هستند گفت: احیای این ظرفیت های مانند کشت و صنعت، صنایع غذایی گهر، پتروشیمی و ... روشن و شفاف است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه یکی چالش های استان که کم آبی بوده بخشی از آن در حال حل شدن است گفت: کسب رتبه اول در زمنیه جذب سهمیه تخصیصی در رونق تولید، کسب رتبه اول در رسیدگی به واحدهای بحران دار، کسب رتبه اول در تحقق سفرهای هیئت دولت در حوزه عمرانی و ... از جمله دستاوردهای دولت در استان بوده است.

تخریب ها برای لرستان چه سودی دارد؟

غضنفری با بیان اینکه رویکرد استاندار هم افزایی و صرف انرژی در راستای توسعه استان است گفت: اینکه ما روی آوریم به تخریب درست نیست به خصوص در این ایامی که روشن است چه سودی برای لرستان دارد؟

وی با بیان اینکه حاصل تخریب های گذشته همین آوارهای موجود در لرستان است گفت: دولت نه ادعای معجزه در یک هزاره، نه کابینه آن اخر زمانی بوده و نه دنبال حاشیه است و فقط دنبال کار است و باید از این فرصت استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ما از همین نماینده محترم راجع به پیگیری در رابطه با پروژه های سد سازی استان تشکر می کنیم گفت: روند اعتبارات توازن لرستان نیز به غیر از اعتبارات ماده ۱۸۰ رو به رشد بوده است.