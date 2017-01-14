با مصدومیت برای السد بازی کردم/ هنوز شانس قهرمانی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی‌گنجی، در خصوص شکست تیم السد برابر لخویا در هفته شانزدهم لیگ قطر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: می‌توانستیم به راحتی بازی را ببریم اما از فرصت‌های خود استفاده نکردیم تا از رسیدن به ۳ امتیاز حساس این مسابقه مهم محروم شویم.

وی اضافه کرد: لخویا تیم بزرگی بوده و تیم اول قطر است اما بازیکنان السد، نتوانستند بازی همیشگی را در زمین مسابقه از خود ارائه دهند. یک قانون نانوشته هم در فوتبال وجود دارد که وقتی از فرصت‌های استفاده نکنید، گل می‌خورید و می‌بازید.

مدافع ملی‌پوش و ایرانی تیم فوتبال السد قطر در ادامه با اشاره به مصدومیت شدید خود از ناحیه دوقلوی زانوی پای سمت راستش تاکید کرد: در دو بازی مقابل الاهلی و لخویا با درد شدید بازی کردم. حتی صبح دیدار با لخویا نمی‌توانستیم راه بروم اما به خاطر شرایط تیم، خودم را قرص و آمپول به بازی رساندم.

وی در مورد شانس قهرمانی این تیم در لیگ ستارگان قطر هم اظهار کرد: هرچند این بازی را باختیم اما هنوز ۱۰ بازی از لیگ ستارگان قطر باقی‌مانده و نمی‌شود گفت چه تیمی قهرمان خواهد شد.

پورعلی‌گنجی در پایان با بیان اینکه السد تیم خوبی است و می‌تواند قهرمان لیگ قطر شود به سایت شخصی خود، گفت: امیدوارم سایر بازی‌ها را ببریم و به این عنوان مهم دست یابیم.

تیم فوتبال السد در هفته شانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ ستارگان عصر روز جمعه در خانه برابر میهمانش لخویا تن به شکست ۲ بر یک داد اما همچنان با ۳۷ امتیاز در رتبه دوم جدول رده‌بندی این مسابقات قرار دارد.