مسئولان آبادانی جزیره ای به مسائل نگاه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس محمدی زاده پیش از ظهر امروز در دومین جلسه ساماندهی دستفروشان آبادان در محل سالن جلسات دادگستری آبادان افزود: این دادگستری از تمام ظرفیت های قانونی خود در جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شهر استفاده می کند.

وی اظهار کرد: به منظور اجرای بهینه و مناسب طرح ساماندهی دستفروشان و جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، بایستی فضای مناسبی برای دستفروشان مهیا شود تا کار ساماندهی به نحو شایسته به انجام برسد.

محمدی زاده با بیان اینکه در نخستین جلسه ساماندهی دستفروشان قرار شد تا لیدرهای دستفروشان و وضعیت واحد اجرائیات شهرداری مشخص شود، تصریح کرد: در بازار شب آبادان به رغم هزینه کرد دو میلیارد تومان، این طرح بنا به دلائلی ناموفق بود.

رئیس دادگستری آبادان با تاکید دوباره بر استفاده از تمام ظرفیت های قانونی دادگستری برای ارائه خدمات بهینه به آبادانی ها، گفت: مسئولان باید اظهار نظرات و عملکرد واحدی در این خصوص داشته باشند و از اعمال رفتارهای متناقض به طور جدی خودداری کنند تا شاهد پیشرفت همه جانبه شهر باشیم.

محمدی زاده افزود: متاسفانه رعایت نکردن درست قوانین و مقررات سبب سرریز شدن مشکلات و مردم به دادگستری شده است.

وی اظهار کرد: انتظار می رود تا مسئولان با پرهیز از نگاه جزیره ای به مسائل در یک تعامل جمعی در جهت رفع مشکل دستفروشان به نحو شایسته و درست تلاش کنند.