۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

تحولات یمن؛

ناکامی یورش مزدوران سعودی به «الجوف»/ده‌ها مزدور کشته شدند

ارتش و کمیته های مردمی یمن تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به منطقه «المتون» در استان الجوف را ناکام گذاشته و ده‌ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به منطقه «المتون» واقع در استان الجوف یمن ناکام ماند.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن در جریان خنثی سازی تلاش مزدوران سعودی، ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، شماری از مزدوران سعودی به اسارت نیروهای یمنی در استان الجوف درآمدند. تعدادی از خودروهای مزدوران نیز هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

گفتنی است، حملات هوایی جنگنده های سعودی به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور همچنان ادامه دارد.

