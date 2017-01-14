به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدرحیم میرشاه ولد در نشست هم اندیشی مدیران مدارس استان اظهار کرد: دغدغه های فرهنگی و تربیتی ایجاب می کند که از تمام ظرفیت ها در جهت پیشرفت و ارتقای آموزش و پرورش استفاده شود.

میرشاه ولد با اشاره به اهمیت همکاری و مشارکت اولیا و خانواده ها در برنامه های تربیتی و آموزشی، تصریح کرد: مدیران مدارس نقش مهمی در زمینه سازی برای این مهم دارند.

وی با بیان این که نباید نگاه صفر و صدی به مباحث تربیتی و فرهنگی داشته باشیم، افزود: استفاده حداکثری از حداقل امکانات دراین حوزه باعث استمرار حرکت ها و برنامه ها می شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نقش آفرینی دانش آموزان در فعالیت های مدرسه را مهم خواند و خاطرنشان کرد: وقتی گفته می شود مدرسه خانه دوم دانش آموزان است، باید درعمل نیز این مهم بروز ظهور داشته باشد.