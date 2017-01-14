عزت الهی در آیین تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی متجلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی عصر شنبه در آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: رحلت جانسوز مرد تاریخ، مرد همیشه زنده، مرد تاریخ ساز، دوران ساز، غمخوار ملت، استوار در مبارزه و سختی ها، مقاوم در برابر استبداد و استکبار و صهیونیست و مرد هدف و مرد خدمت را تسلیت عرض می کنم.

وی با اشاره به یکی از آیات قرآن افزود: خداوند در قرآن کریم می فرماید : «عزت از آن خدا، رسول و مومنین است» اگر بخواهیم تفسیر و ترجمه این آیه را در زندگی تفسیر کنیم حضور شکوهمند و اکرام و تجلیل شما در داغ و غم این بزرگ از دست رفته نشان از این عزت الهی دارد.

وی با اشاره به اینکه این عزت را در تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدیم، گفت: این راه رهروان حق و این نتیجه استواری، وفاداری، پیمان داری و صداقت در راه حق است و شما ملت بزرگ چه خوب و زیبا و نیکو پاداش این بزرگ را ادا کردید.

پورمحمدی گفت: هاشمی یک شخص بود با یک ویژگی های ممتاز، برجسته و زیاد از جمله باهوش، اندیشمند و متدین، آرمان خواه، مبارز، جسور، کریم، نجیب، سخت کوش و پرکار، مقاوم و صبور، مبتکر و نوآور و شجاع که در این روزها زیاد شنیده ایم.

وی با بیان اینکه حجاب معاصرت بسیاری از اوصاف فراوان دیگر این شخصیت را در پرده ای گذاشته است افزود: معمولا این امر در مورد انسان های بزرگ و هم عصر زندگی کردن با آن ها پرده ای را ما بین به وجود می آورد که انسان مجموعه زوایای شخصیت یک انسان را خوب نمی بیند و نمی شناسد و زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد و گرد و خاک ها خوابید شخصیت فرد خودش را نشان می دهد معمولا مردان بزرگ تاریخی اینچنین هستند و این برخی از اوصاف شخصی آیت الله هاشمی است.

وی تصریح کرد: آیت الله هاشمی یک شخص نیست و نبود و بلکه هاشمی یک شخصیت بود که در مسیر پیروزی انقلاب یک فرمانده و یک رهبر جریان ساز و یک مدیر میدانی مقاوم و بزرگ بود.

پورمحمدی ادامه داد: آیت اللله هاشمی در سال ۵۳ برای اینکه اوضاع انجمن های بچه های مسلمان را ارزیابی کند سفری به کشورهای عربی و اروپایی و آمریکایی انجام می دهد و پایان سفر مشرف به نجف و دیدار امام راحل (ره) می شود و امام با گرمی فراوان از او استقبال می کند و گزارش جامعی از داخل و خارج ایران در رابطه با نهضت و حوادث انقلاب را به امام ارائه می دهد.

وی افزود: بعد از ارائه مفصل گزارش آن وقت که می خواهد به ایران برگردد آن هم در اوج خفقان ستم شاهی و سخت ترین شرایط مبارزین و فشار دستگاه استبداد و شکنجه ساواک که در سال های ۵۲ و ۵۶ بود و می شد گفت در چهار یا پنج سالی که شدیدترین شرایط علیه مبارزین بود امام نگران از برگشتن او بودند که هاشمی به امام می گوید «می دانم دستگیر شده و شکنجه سختی در انتظارم است اما من باید ب بین انقلابیون رگردم تا احساس پشتیبانی کنند که در میان و کنارشان هستیم» و امام وقتی این استدلال را می شنوند قبول می کنند و هیچ نمی گویند و برای او دعا می کنند.

وی گفت: بعد از برگشت این فرمانده، سرباز امام به ایران دستگیری و شکنجه های بسیار سخت را به همراه مقاومت های بسیار زیاد پشت سر می گذارد به طوری که او تنها در یک جا سکوتش را می شکند و آن هم آنجا بود که می خواهند او را روی بخاری داغ بگذارند که در آنجا یاد آن آتشی می افتد که نمرودیان برای ابراهیم آماده کرده بودند و هاشمی نیز آیه ای را که ابراهیم خواند می خواند تنها به این دلیل که مقاومتش زیاد شود و اینگونه دوران مبارزه را طی می کند.

پورمحمدی تصریح کرد: جوانان باید بشنوند و مردم باید بدانند در این انقلاب و برای نسل مبارز انقلاب چه گذشته تا به پیروزی منجر شده است.

وی آیت الله هاشمی را در پیروزی انقلاب و بعد از آن نه تنها یک رهبر نهضت و یا میدان دار صف مبارزین و انقلابیون بلکه انسانی دانست که در همه صحنه های مدیریتی کشور نقشی بزرگ و محوری را به همراه بزرگان انقلاب مقام معظم رهبری و شهیدان باهنر و رجایی و بهشتی و ... به عهده می گیرد.

آیت الله هاشمی یک تفکر تمدن ساز بود

وزیر دادگستری گفت: آیت الله هاشمی یک شخصیت بود در کنار یک شخص و ویژگی های یک شخصیت و اگر بخواهیم ویژگی ها را تحلیل کنیم باید حوزه های مدیریتی وی را از جمله ریاست مجمع تشخیص مصلحت را ارزیابی کنیم.

وی در ادامه آیت الله هاشمی را فراتر از شخص و شخصیت نام برد و گفت: آیت الله هاشمی یک تفکر بود و نماینده و مروج یک تفکر بود آن هم تفکری نوین معاصر اسلامی و تفکر دوران ساز و تفکر انقلاب.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی در ایامی که تحت تعقیب بود و باید مخفی باشد به منطقه روستای خود بهرمان و نوق می آمد و در این فاصله کارهای تحقیقی را از جمله کتاب مبارزه با استعمار و ترجمه فلسطین را انجام می داد و کار روی مسئله فلسطین یعنی رمز مقاومت دنیای اسلام و یعنی جهت گیری سیاسی جهان اسلام و اینکه ما باید ایران را بسازیم و از چنگ استبداد نجات دهیم.

پورمحمدی بیان کرد: آیت الله هاشمی یک متفکر بود و تفکر بزرگ را نمایندگی می کرد؛ تفکری که پایه انقلاب را ایجاد کرد و دولت و نظام اسلامی را مطرح می کرد و شهید مطهری، بهشتی و مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی بزرگانی بودند که این تفکر را نمایندگی و ترویج می کردند.

وی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی نه شخص، نه شخصیت و نه تنها یک تفکر نبود گفت: آیت الله هاشمی فراتر از این ها بود چرا که امام و مقام معظم رهبری فراتر از این مراحل بودند و این بزرگان امام بزرگ ما، هاشمی قهرمان ما و مقام معظم رهبری یک تمدن ساز بودند و فراتر از صاحبان تفکر هستند.

وی با بیان اینکه خیلی ها صاحب تفکر، فیلسوف و فقیه هستند و خیلی ها تئوری مبارزه را می دانند می نویسند و خیلی ها علم مبارزه تحلیل می کنند و درس می دهند اما آنچه امام را امام کرد و آنچه هاشمی را هاشمی کرد نه فقط صاحب فکر بودن بود بلکه تفکر را به عمل منتج کردن بود و آنها این تفکر را تبدیل به یک تمدن و به یک تاریخ مشعع نورانی سازنده جریان ساز دوران ساز تبدیل کردند.

قدرت جمهوری اسلامی ایران مشکل آمریکاست

پورمحمدی افزود: امروز رئیس جمهور جدید آمریکا که ادعای استکباری اش گل کرده است و تیپ ابرقدرتی اش گرفته است بخشی از مسائلشان موضوع جمهوری اسلامی، قدرت جمهوری اسلامی و جایگاه والای جمهوری اسلامی است موضوعی که هنوز پس لرزه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کاخ سفید را دارد می لرزاند و این یعنی تمدن سازی و این آن چیزی است که از مسائل شخصی و شخصیتی و فکری فراتر است.

وی تصریح کرد: اگر در یمن و سوریه و در اقصی نقاط عالم تفکر انقلابی است از نهضت امام خمینی و یاران امام خمینی است که نشات می گیرد.

پورمحمدی با اشاره به تعبیری که امام خمینی (ره) در رابطه با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتند، گفت: به فرموده امام راحل (ره) هاشمی رفسنجانی زنده است چرا که نهضت زنده است و این فرمایش امام به معنای این است که این نهضت همیشگی است.

وی در ادامه از فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با پیامی که برای رحلت این عالم بزرگوار دادند سخن به میان آورد و بیان کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند «اینجانب هیچ شخصیتی را نمی شناسم که تجربه ای بلندمدت را با او در فرازونشیب های قبل و بعد از انقلاب را چون هاشمی رفسنجانی داشته باشم و هاشمی تکیه گاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب بود».

پورمحمدی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی است بزرگ که به همت مردان بزرگ و مردم شکل گرفت و بعد از ۳۸ سال که از عمر انقلاب می گذرد مردم برای یک سرباز فداکار انقلاب اینچنین با عشق و اراده آمده اند تا مراسم تجلیل و تکریم آن را انجام دهند و این در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

وی همچنین گفت: این انقلاب به همت مردم آگاه، وفادار، قدرشناس، حق شناس شکل گرفته است و خداوند به همه این ها توجه دارد و اگر دست ملت ما را گرفته است به برکت و لطف و ایمان این مردم است.

تقویت وحدت و انسجام ملی دغدغه آیت الله هاشمی

وزیر دادگستری یادآور شد: آیت الله هاشمی جسور و تیزهوش همیشه در برابر امام یک سرباز مطیع بود و یک یار وفادار و همراه مطمئن و فردی استوار و محکم برای مقام معظم رهبری بود و صحبتی که همیشه می کرد این بود که ما رهرو هستیم و باید از ایشان رهبری کنیم.

وی افزود: خیلی زمان نیاز دارد تا ما بخواهیم شخصیت، شخص، فکر و دوران سازی هاشمی و هاشمی ها را بیان کنیم.

وزیر دادگستری گفت: امروز اگر برای تجلیل از آیت الله هاشمی مجلس ترحیم هاشمی آمدیم برای تداوم راه امام میراث هاشمی، تاکید بر ارزش های اسلامی که عشق و علاقه و آرمان ایران هاشمی بود و امروز برای رشد و تعالی کشور که دغدغه هر روز هاشمی بود برای انسجام ملی و تقویت وحدت و برای اقتدار جمهوری اسلامی آمده ایم.

وی ادامه داد: همه وجود هاشمی خدمت به مردم و تقویت نظام بود و این جمع شدن ملت قدردانی از هاشمی است که پایه گذار بزرگی برای مردم سالاری دینی است.

پورمحمدی تاکید کرد: این نظام به مردم متکی است و محور این نظام ولایت فقیه و رهبری است و هاشمی به کرات می فرمود اگر ما حتی اصلی به عنوان ولایت فقیه نداشتم برای حفظ کشور به جایگاهی مثل ولایت فقیه نیاز داریم و به این پایبند و معتقد و استوار بود.