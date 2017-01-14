سازمان های بشردوستانه بین المللی به اهالی حلب سوریه کمک نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از عدم کمک سازمان های بشردوستانه بین المللی به مردم سوریه انتقاد کرد.

در همین راستا، «ایگور کناشینکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: سازمان های بشردوستانه بین المللی پس از آزادسازی شهر حلب، به مردم و ساکنان این شهر کمک های واقعی ارائه ندادند.

وی در ادامه سخنان خود در همین رابطه تصریح کرد: پس از گذشت یک ماه از آزادسازی شهر حلب، این سازمان ها کمکی به مردم حلب نکرده اند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در پایان گفت: آتش بس سوریه با هدف فراهم کردن شرایطی برای بهبود وضعیت انسانی در این شهر برقرار شد.

گفتنی است، حدود یک ماه پیش نیروهای ارتش سوریه موفق شدند شهر راهبردی حلب را به صورت کامل از چنگ تروریست های داعش آزاد کنند.