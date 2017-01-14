فیلم های جشنواره فجر در سینماهای ارومیه اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرهنگی و اقلیت های دینی ستاد دهه مبارک فجر با بیان اینکه از شانزدهم بهمن ماه با ۴۸ ساعت تاخیر فیلمهای جشنواره فجر در سینما ایران ارومیه اکران می شود افزود:خرید و فروش بلیت های جشنواره فجر در ارومیه بصورت اینترنتی خواهد بود.

وی از اجرای طرح حمایت از ناشران استان به مناسبت دهه مبارک فجر هم خبر داد و اظهارداشت: در این ایام مبارک به مبلغ یک میلیارد ریال در دو نوبت از ناشران استان کتاب خریداری خواهد شد.

حجت الاسلام کریمی، آغاز فیلمرداری فیلم بلند سینمایی دورناهای کاغذی با موضوع بمباران شیمیایی سردشت، برپایی نمایشگاه عکس یک عمر مجاهدت حجت الاسلام والمسلمین حسنی در راه انقلاب اسلامی، برگزاری برنامه های عصر شعر انقلاب، جشن چاپ، اجرای نمایشهای خیابانی و جنگهای شادی را از مهمترین برنامه هایی بیان کرد که در دهه مبارک فجر در ارومیه و شهرستانهای مختلف استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه مردمی بودن مهمترین ویژگی برنامه های گرامیداشت دهه فجر است عنوان کرد: مردمی بودن مهمترین ویژگی برنامه های گرامیداشت دهه فجر است و امسال نیز باید در این خصوص از ظرفیت های مردمی در برگزاری جشن ها و جشنواره ها بهره ببریم.

حجت الاسلام کریمی با تاکید بر اینکه برگزاری باشکوه جشن های انقلاب باعث شور و نشاط بیشتر در جامعه می شود که این امر باید در همه برنامه ریزی ها لحاظ شود افزود: برنامه های دهه مبارک فجر همچون سال های پیش از دوازدهم بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: به صدا در آمدن ناقوس کلیساها، اکران همزمان فیلم های جشنواره فجر، رونمایی از آثار خطی استاد شهریار، اهدای کتاب در مناطق حاشیه نشین و محروم و شرکت فعال و حضور پرشور اصحاب فرهنگ و هنر در راهپیمایی ٢٢ بهمن از جمله دیگر برنامه های پیش بینی شده فرهنگی برای دهه مبارک فجر امسال به شمار می روند.

در ادامه این جلسه نمایندگان نهادهای فرهنگی با تشریح برنامه‌های فرهنگی هنری خود بر ایجاد شور و نشاط در جشن‌‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کردند.