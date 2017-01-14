به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، علی عبدالله پور افزود: اکنون یک هزارو 200 واگن در مترو تهران فعال است که برای خدمت رسانی مطلوب‌تر باید این رقم دو برابر شود.

وی با تاکید براینکه افتتاح خطوط جدید تاپایان سال این رقم را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: فاصله گذر قطار به خصوص در خطوط 3 و 4 کمتر از پتانسیل موجود است و باید با تزریق ناوگان جدید به این خطوط، توان مسافربری مترو تهران را افزایش دهیم.

قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ادامه با تاکید بر توانمندی‌های کشور در حوزه واگن‌سازی گفت: در سال‌های اخیر توان داخلی در ساخت واگن به خوبی افزایش یافته و خوشبختانه اکنون شرکت واگن سازی تهران در وضعیت مطلوبی است به گونه‌ای که ساخت واگن‌های مورد نیاز خط 6 و 7 به این شرکت واگذار شده است، اما برای تأمین نیاز مترو تهران در مدت کوتاه و رفع برخی از مشکلات مردم در حمل و نقل عمومی پایتخت، نیاز به واردات فوری واگن هم داریم.

وی با بیان اینکه در یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی ترافیک تقویت شبکه مترو تهران مطرح شده و طی آن مجوز تأمین دو هزار واگن در دولت صادر شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد هزار واگن آن سهمیه شهر تهران است که امیدوارم به زودی دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و واگن‌های مورد نیاز در اختیار شرکت بهره برداری مترو تهران قرار گیرد.

عبدالله پور با اشاره به اینکه مترو یک سامانه حمل و نقل عمومی انبوه بر در دنیا است، تصریح کرد: رسیدن به واگن‌های خالی و یا نشستن تمام مسافران دور از ذهن است این اتفاق نه در شهر تهران و نه در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد اما تمام تلاش خود را داریم که فاصله گذر حرکت قطارها کم شود تا حس رضایتمندی مسافران بالا رود.

قائم مقام مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در پایان با اشاره به اینکه اورهال کردن واگن‌های موجود همواره مورد توجه بوده است، افزود: تعمیرات دوره‌ای قطارها هر ۱۰ هزار کیلومتر و تعمیرات اساسی‌تر در هر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر انجام می‌شود و ما این اطمینان را می‌دهیم که ایمنی و سلامت مسافران اولویت اول ماست و استفاده از واگن‌های قدیمی با بررسی کافی صورت می‌گیرد.