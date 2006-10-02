90 درصد اعتبارات استاني در 5 ماهه نخست امسال جذب شد

سيد جاسم ساعدي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، اظهارداشت: در بخش اعتبارات ملي و جذب اين اعتبارات توسط دولت هنوز آمار دقيقي منتشر نشده است.

وي با اشاره به 40 هزار طرح استاني نيمه تمام، روند حركت دولت در اتمام پروژه‌هاي عمراني را مثبت ارزيابي كرد و افزود: مجلس آماده واگذاري هر چه بيشتر اعتبارات عمراني به دولت است و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز اين اعتبارات را به بخش‌هاي به طور كامل جذب خواهند كرد.

ساعدي عمده نگراني نمايندگان مردم در مجلس را آثار تورمي ناشي از تخصيص اعتبارات عمراني دانست و در اين باره توضيح داد:‌ اين اعتبارات به نحوي وارد جامعه شده و با افزايش نقدينگي فشار را روي اقشار آسيب پذير افزايش مي‌دهد كه البته فشار‌هاي تورمي ناشي از جذب اعتبارات عمراني ناپايدار و زود گذر است.

نماينده مردم شوش عمده تلاش اقتصاددانان مجلس و دولت را تدوين برنامه‌هاي ويژه براي كاهش اين فشار‌هاي تورمي موقتي عنوان و تصريح كرد: بهترين راه اين مسئله فروش اوراق مشاركت است.

رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در رابطه با اختصاص اعتبارات عمراني به طرح‌هاي كشاورزي اظهار داشت: عمده مزيت بخش كشاورزي اين است كه طرح‌هاي اين بخش عمدتا زودبازده هستند و به دليل بازگشت سرمايه و ايجاد اشتغال مولد، آثار تورمي را تا حد زيادي كاهش مي‌دهند.

ساعدي با بيان اين مطلب تصريح كرد: هم اكنون بودجه بخش كشاورزي با اختصاص 5/4 درصد از كل بودجه، سهم بسيار پاييني را به خود اختصاص داده است.

وي با بيان اين كه امسال بودجه بخش كشاورزي را به طور ويژه افزايش مي‌دهيم، خاطرنشان كرد: بودجه اين بخش به راحتي قابل افزايش تا 9 درصد از كل بودجه سالانه است.