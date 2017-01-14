طرح راهکارهای ارتقای نشاط اجتماعی در چهارمحال و بختیاری تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، گودرز امیری تأکید کرد: به منظور افزایش نشاط اجتماعی طرح راهکارهای ارتقای نشاط اجتماعی استان تهیه شده است.

وی افزود: این طرح از سوی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تهیه و آماده شده و به زودی برای تصویب ارائه می شود.

امیری تصریح کرد: همچنین به منظور ارتقای شاخص های فرهنگی در چهارمحال و بختیاری طرح اطلس فرهنگی این استان تصویب شد.

وی بیان داشت: ارتقای کمی و کیفی شاخص های فرهنگی نقش اصلی و مستقیم در توسعه سایر بخش ها دارد.