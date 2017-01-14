به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی با صدور احکامی دکتر امیرمسعود شهرام‌نیا را به‌عنوان قائم مقام و مهدی اسماعیلی را به عنوان معاون اجرایی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب کرد.

پیرو مصوبه شورای سیاست‌گذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در راستای واسپاری امور اجرایی نمایشگاه به صنوف، مقرر گردیده بود که مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان قائم مقام معرفی شده و معاون اجرایی نمایشگاه نیز با معرفی کارگروه منتخب اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران(آشنا) توسط معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه منصوب شود.

متن احکام صادر شده توسط سید عباس صالحی برای امیر مسعود شهرام‌نیا و مهدی اسماعیلی‌راد به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر امیرمسعود شهرام‌نیا

مدیرعامل محترم موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

در آستانه پایان یافتن سه دهه تلاش شکوهمند و مجاهدت فرهنگی در راستای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی ایران بزرگ اسلامی و به منظور تحقق اهداف و آرمان‌های فرهنگی در زمینه ترویج و گسترش روز افزاون فرهنگ کتاب و کتابخوانی، به استناد مصوبات شورای سیاست‌گذاری و با توجه به بهره‌مندی از سوابق فرهنگی و اجرایی، به موجب این ابلاغ به عنوان «قائم مقام سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود بهره‌گیری از تجربیات بیست و نه دوره این رخداد فرهنگی در جهت انجام وظایف مقرر در آیین نامه‌های مربوطه، تلاش مضاعف در ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در امور مختلف، تقویت ابعاد نظارتی، استفاده حداکثری از تجارب و ظرفیت‌های ارزشمند موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و تعمیق تعاملات بین دست‌اندرکاران امور اجرایی و سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری پیوسته از ظرفیت‌های موجود به ویژه هم‌اندیشی مستمر و جلب مشارکت موثر تمامی حلقه‌های صنعت نشر کشور، در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام ارزشمند اسلامی موفق و موید باشید.

در حکم دیگر معاون فرهنگی آمده است:

جناب آقای مهدی اسماعیلی‌راد

حال که به لطف خداوند منان در خط پایان سه دهه تلاش شکوهمند و مجاهدت فرهنگی، در راستای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رخداد فرهنگی ایران بزرگ اسلامی قرار گرفته‌ایم، به منظور اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در واسپاری امور اجرایی به بخش خصوصی و با افتخار به عملی شدن این اصل راهگشا در یکی از مهمترین حوزه‌های فرهنگی کشور و به استناد مصوبات شورای سیاست‌گذاری، به پیشنهاد کارگروه منتخب صنوف مرتبط، با توجه به سوابق فرهنگی و اجرایی به موجب این ابلاغ به عنوان «معاون اجرایی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود، بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند در اختیار، انجام درست وظایف واسپار شده، ایجاد تحرک و پویایی و تقویت ابعاد اجرایی در صنوف مرتبط و همچنین هماهنگی و تعامل مستمر با حوزه‌های سیاست‌گذاری به ویژه قائم‌مقام نمایشگاه، مد نظر قرارگیرد.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی حلقه‌های صنعت نشر کشور و در سایه هم‌اندیشی و مشارکت موثر تشکل‌ها و صنوف وابسته در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام ارزشمند اسلامی موفق و در آزمون سترگ پذیرش وظایف تصدی‌گرایانه بخش فرهنگ سربلند باشید.