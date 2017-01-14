جزئیات تازه از مذاکرات حج و هیات اعزامی ایران به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، حمید محمدی جزییاتی از دعوتنامه‌ی حج عربستان و هیات مذاکره‌کننده‌ی ایرانی را تشریح کرد و افزود: عربستان هر سال طبق روال معمول، در ماه‌های ربیع‌الاول و ربیع الثانی دعوتنامه‌هایی به کشورهای اسلامی می‌فرستد و برای مذاکره با هیات‌های اعزامی این کشورها، زمانی را تعیین می‌کند که نوبت ایران، پنجم اسفندماه برابر با ۲۵ جمادی‌الاول تعیین شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به زمان تعیین شده برای مذاکره با هیات ایرانی، در صورت به نتیجه رسیدن و توافق میان دو کشور، فرصت برای هماهنگی‌ها و اجرای عملیات حج وجود دارد؟ اظهار کرد: طبیعتا اگر در زمان تعیین شده، مذاکرات به نتیجه برسد می‌توان برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها را انجام داد.

سرپرست سازمان حج و زیارت افزود: سازمان حج و زیارت طبق وظیفه‌ی ذاتی خود از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی مربوط به حج تمتع را شروع کرده است و اگر شرایط فراهم شود و مذاکرات به نتیجه برسد و مطالبات ایران در راستای حفظ عزت، شأن و امنیت زائران کشورمان تامین شود، مشکلی برای عملیات حج نخواهیم داشت، چون برنامه‌ریزی‌ها شروع شده است.

آقای محمدی درباره‌ی راهکارهای پیشنهادی و جدید ایران برای حل چالش‌هایی که از مذاکرات سال گذشته باقی مانده است، اظهار کرد: ما از وضعیت حال حاضر عربستان و وزارت حج این کشور اطلاعی نداریم، این مسائل در مذاکره مشخص خواهد شد. ضمن این‌که مطالبات و راهکارهای ایران کاملا شفاف است.

وی همچنین درباره‌ی ویزای حج که در مذاکرات سال گذشته به دلیل تعطیلی سفارتخانه این کشور در ایران به عنوان یکی از چالش‌ها مطرح بود، گفت: در مذاکرات سال گذشته راهکارهای مورد توافق در این‌باره، تعیین شد. بعید می‌دانیم در این دور از مذاکرات درباره‌ آن صحبت شود، چون به نتیجه رسیدیم. پیشنهاد نخست صدور ویزا در کشور ثالث بود که با مقاومت ایران راهکار صدور ویزای الکترونیکی مطرح شد. بنابراین به احتمال زیاد در مذاکرات امسال چالشی درباره‌ی ویزا نداشته باشیم.

سرپرست سازمان حج و زیارت سپس درباره هیات مذاکره‌کننده‌ ایران که قرار است پنجم اسفندماه در وزارت حج عربستان دیدار داشته باشد، توضیح داد: ترکیب هیات‌ها همواره مشخص است، معمولا مسئولان اجرایی حج از بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، به همراه نمایندگانی از بخش IT برای رسیدگی به موضوع ویزا و همینطور نماینده‌ای از شرکت هواپیمایی در این هیأت حضور خواهند داشت.