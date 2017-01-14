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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷

امدادرسانی ادامه دارد؛

ریزش دیواره های یک چاه در ورامین حادثه ساز شد

ریزش دیواره های یک چاه در ورامین حادثه ساز شد

ورامین-بر اثر ریزش دیواره های یک چاه در ورامین، سه نفر زیر آوار گرفتار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ریزش دیواره های یک چاه در روستای سعد آباد املاک موجب گرفتار شدن سه نفر در زیر آوار شد.

این سه نفر در حال کار در این چاه بودند که بر اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی، دیواره های چاه فروریخت.

پس از وقوع این حادثه، نیروهای آتشنشانی ورامین و قرچک برای امداد رسانی به افراد گرفتار در چاه که از اتباع خارجی بودند به محل اعزام شدند.

هم اکنون عملیات امداد رسانی به افراد گرفتار در چاه ادامه دارد و بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، تاکنون جسد یک نفر از داخل چاه بیرون کشیده شده است.

برخی مسئولان ورامین نیز در محل حادثه حضور پیدا کردند.

کد مطلب 3876951

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