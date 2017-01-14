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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور خبر داد:

دستگیری فرد تیرانداز در شهرستان کنگاور

دستگیری فرد تیرانداز در شهرستان کنگاور

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: فردی که اقدام به تیر اندازی به سمت یک دستگاه پاترول کرده بود، در کمتر از ۱۵ دقیقه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت:در پی تماس با پلیس ۱۱۰مبنی بر تیراندازی به سمت یک دستگاه پاترول در مرکز شهر، سریعا چندین اکیپ پلیس در محل حاضر شدند. 

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه ماموران متوجه شدند که راننده یک دستگاه پیکان با اسلحه کمری به سمت یک دستگاه پاترول تیراندازی و متواری شده است.

سرهنگ براری ادامه داد: سریعا با اجرای طرح مهار ماموران موفق شوند در کمتر از ۱۵ دقیقه فرد تیرانداز را دستگیر و از وی یک قبضه کلت کمری به هم را ۲۳ تیر کشف و ضبط نمایند. 

فرمانده انتظامی کنگاور افزود:در این تیر اندازی به کسی آسیبی نرسیده و فقط چند گلوله به لاستیک پاترول اصابت کرده است. 

وی در پایان اظهار داشت: علت این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.

کد مطلب 3876954

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