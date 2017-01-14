دستگیری فرد تیرانداز در شهرستان کنگاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت:در پی تماس با پلیس ۱۱۰مبنی بر تیراندازی به سمت یک دستگاه پاترول در مرکز شهر، سریعا چندین اکیپ پلیس در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه ماموران متوجه شدند که راننده یک دستگاه پیکان با اسلحه کمری به سمت یک دستگاه پاترول تیراندازی و متواری شده است.

سرهنگ براری ادامه داد: سریعا با اجرای طرح مهار ماموران موفق شوند در کمتر از ۱۵ دقیقه فرد تیرانداز را دستگیر و از وی یک قبضه کلت کمری به هم را ۲۳ تیر کشف و ضبط نمایند.

فرمانده انتظامی کنگاور افزود:در این تیر اندازی به کسی آسیبی نرسیده و فقط چند گلوله به لاستیک پاترول اصابت کرده است.

وی در پایان اظهار داشت: علت این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.