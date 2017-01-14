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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۰۸

معاون استاندار یزد:

۲۹ میلیارد تومان از اعتبارات سفر دولت به یزد ابلاغ شد

۲۹ میلیارد تومان از اعتبارات سفر دولت به یزد ابلاغ شد

یزد ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از ابلاغ ۲۹ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سیدحسینی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان یزد با اشاره به ابلاغ ۲۹ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان یزد که در اسفندماه ۹۴ انجام شد، اظهار داشت: ۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای میراث فرهنگی و ۹ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر دستگاه ها است.

وی عنوان کرد: میراث فرهنگی و شهرداری‌ها باید پای کار بیایند و نسبت به اجرای پروژه های خود اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به شرط تخصیص این میزان اعتبار به میراث فرهنگی استان یزد بیان کرد: مقرر شده تا به ازای هر یک واحد هزینه از سوی دولت، یک واحد نیز از سوی استان هزینه شود که منظور از استان شهرداری‌ها هستند بنابراین شهرداری‌ها پای کار بیایند و برای جذب این اعتبار همت کنند.

سیدحسینی با اشاره به اینکه بخشی از این اعتبار مربوط به بافت تاریخی است، افزود: البته پروژه هایی نیز میراث فرهنگی در دست اجرا دارد که این اعتبار باید در این موارد هزینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اسناد خزانه نیز بیان کرد: دستگاه‌هایی که هنوز اسناد خود را تحویل نداده اند، تا صبح فردا مهلت دارند تا اسناد تایید شده خود را به خزانه معین استان یزد تحویل دهند.

کد مطلب 3877010

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