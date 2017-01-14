پرداخت ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید به ۶۰۱واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری شنبه شب در سی و هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با بیان اینکه بانک ها رکن اساسی کمک به تولید هستند، عنوان کرد: بانک های استان هرمزگان نیز در این راستا کمک خوبی داشته اند و به حرکت درآمدن چرخ تولید به دلیل تزریق منابع مالی بوده که توسط بانک ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون به ۶۰۱ واحد تولیدی در هرمزگان تسهیلات رفع موانع تولید پرداخت شده که ۱۰۰ واحد طی دو هفته اخیر تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

استاندار هرمزگان افزود: میزان تسهیلات پرداختی رفع موانع تولید در هرمزگان نیز بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در قالب ارزی، ریالی و سرمایه گذاری پرداخت شده است و با ثبت این ارقام جدید در سامانه، هرمزگان در رتبه های اول یا دوم کشور قرار می گیرد.

جادری تصریح کرد: تا کنون در کشور ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید معادل ۸۵ درصد هدف تعیین شده به ۲۰ هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.

وی گفت: با این روند رشد اقتصادی به رقم مطلوب خواهد رسید و چرخ واحدهای تولیدی به حرکت درخواهد آمد و به تدریج از رکود خارج می شویم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه ادارات و سازمان های خدمات رسان نباید آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را قطع کنند، بیان داشت: این سازمان ها موظف هستند با واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشند.

جادری با اشاره به برخی مصوبات برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: در این راستا صنایع معدنی در اولویت قرار گرفته و از ۱۱ طرح معدنی بزرگ که قرار است تسهیلات دریافت کنند، چهار طرح در استان هرمزگان قرار دارد.