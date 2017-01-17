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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۹

مدیر کل نوسازی مدارس لرستان:

۴ هزار مترمربع فضای آموزشی در لرستان به بهره‌برداری رسید

۴ هزار مترمربع فضای آموزشی در لرستان به بهره‌برداری رسید

خرم آباد- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان از افتتاح چهار هزار متر مربع فضای آموزشی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چگنی در سخنانی با اشاره به تعداد پروژه های آموزشی لرستان طی امسال اظهار داشت: در این راستا اجرای ۶۷ پروژه و فضای آموزشی در لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در قالب ۲۶۴ کلاس درس در لرستان احداث می شوند عنوان کرد: زیر بنای این تعداد پروژه آموزشی در لرستان ۳۳ هزار متر مربع است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه از مجموع ۶۷ پروژه آموزشی لرستان تا کنون ۲۱ مورد در استان عملیاتی شده اند گفت: این تعداد پروژه در قالب ۵۲ کلاس درس بوده است.

چگنی زیر بنای این پروژه های آموزشی تحویلی به آموزش و پرورش را چهار هزار و ۷۷ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین در لرستان ۵۸ پروژه اقتصاد مقاومتی و آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از مجموع این پروژه های اقتصاد مقاومتی ۲۴ مورد به بهره برداری رسیده است گفت: ۱۳ پروژه نیز دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند.

کد مطلب 3877023

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