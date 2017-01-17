به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چگنی در سخنانی با اشاره به تعداد پروژه های آموزشی لرستان طی امسال اظهار داشت: در این راستا اجرای ۶۷ پروژه و فضای آموزشی در لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در قالب ۲۶۴ کلاس درس در لرستان احداث می شوند عنوان کرد: زیر بنای این تعداد پروژه آموزشی در لرستان ۳۳ هزار متر مربع است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با بیان اینکه از مجموع ۶۷ پروژه آموزشی لرستان تا کنون ۲۱ مورد در استان عملیاتی شده اند گفت: این تعداد پروژه در قالب ۵۲ کلاس درس بوده است.

چگنی زیر بنای این پروژه های آموزشی تحویلی به آموزش و پرورش را چهار هزار و ۷۷ متر مربع عنوان کرد و گفت: همچنین در لرستان ۵۸ پروژه اقتصاد مقاومتی و آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از مجموع این پروژه های اقتصاد مقاومتی ۲۴ مورد به بهره برداری رسیده است گفت: ۱۳ پروژه نیز دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند.