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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۲ واحد سنگ‌بری مدرن در لرستان تا پایان امسال افتتاح می‌شود

۲ واحد سنگ‌بری مدرن در لرستان تا پایان امسال افتتاح می‌شود

خرم آباد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از افتتاح دو واحد سنگ بری مدرن در این استان خبر داد.

محمدرضا صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برنامه های در دستور کار برای بهبود روند فعالیت واحدهای سنگبری لرستان اظهار داشت: مهم ترین برنامه ما بازسازی و نوسازی سنگ بری ها در لرستان است.

وی با بیان اینکه این اقدام باید با استفاده از آخرین و مدرن ترین تکنولوژی روز صورت گیرد گفت: در این راستا تا پایان امسال دو واحد سنگبری در استان افتتاح می شود.

رئیس سازمان صنعف معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه همچنین ایجاد واحدهای سنگ های مصنوعی در استان در دستور کار قرار گرفته است گفت: این واحدها با استفاده از ضایعات سنگ در استان راه اندازی می شوند.

صفی خانی با بیان اینکه در حال حاضر دو واحد سنگ های مصنوعی در لرستان وجود دارد که یکی از آنها به بهره برداری رسیده است گفت: یکی دیگر از این واحدها طی روزهای آتی در استان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه همچنین دو واحد دیگر سنگ های مصنوعی در استان پیش بینی شده که تکنولوژی یکی از آنها وارد شده و مشغول ساخت سوله و نصب تکنولوژی آن هستیم گفت: همچنین یک واحد راکد در این زمینه در شهرستان دورود وجود دارد که با سرمایه گذار ان رایزنی صورت گرفته تبدیل به سنگبری مصنوعی شود.

کد مطلب 3877030

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