به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رازانی در سخنانی با اشاره به توسعه خوشه سنگ لرستان اظهار داشت: با این اقدام تعداد واحدهای سنگ بری لرستان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه با توسعه خوشه سنگ تعداد واحدهای سنگبری لرستان از ۴۰۵ مورد به ۴۲۵ واحد افزایش یافته است عنوان کرد: همچنین با این اقدام تعداد فرصت های شغلی واحدهای سنگبری لرستان نیز افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با بیان اینکه قبل از توسعه خوشه سنگ لرستان تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در واحدهای سنگبری استان شش هزار و ۲۰۰ مورد بود گفت: بعد از توسعه آن تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در واحدهای سنگبری استان به شش هزار و ۸۰۰ مورد افزایش یافته است.