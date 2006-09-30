به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي جشنواره فيلم كوتاه تهران اعلام كرد در برنامه مرور برگزيدگان جشنواره فرهنگي هنري امام رضا (ع) فيلم‌هاي "وقت روز" به كارگرداني محمد هاشمي، "سقف آسمان" به كارگرداني وحيد چاووش، "ابر و آفتاب" به كارگرداين حميد ايوانيان،"‌بركت" به كارگرداني محمد دستمالچيان و "زائر" به كارگرداني روح‌اله حجازي به نمايش درمي‌آيند.



فيلم‌هاي فوق در بخش مستند، داستاني، نماهنگ و پويانمايي تهيه شده است. جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران به منظور ارتقا سطح آگاهي، تجربه و بينش نسل جوان و با هدف بسط و تعميم ارزش‌هاي والاي انساني ديني و فرهنگي، پرورش هنرمنداني متعهد، نوگرا و توانمند از 30 آبان تا پنجم آذر 85 در تهران برگزار مي‌شود.

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