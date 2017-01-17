اهداف یک یورش متجاوزانه به سوریه/تقلای صهیونیسم برای نجات تروریسم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: جنگنده های اف ۳۵ رژیم صهیونیستی اخیرا با نقض حریم هوایی سوریه از سمت لبنان مواضع نظامی این کشور را در اطراف فرودگاه «المزه» هدف قرار دادند.

این حملات متجاوزانه منجر به وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه المزه شد و تلویزیون سوریه نیز این انفجارها را تایید کرد. ارتش سوریه در واکنش به این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «در تلاشی مذبوحانه و در راستای حمایت از گروههای تروریستی، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک موشکهایی از شمال دریاچه طبریا به اطراف فرودگاه المزه در غرب دمشق کرد که منجر به آتش سوزی در محل شد». ارتش سوریه به رژیم صهیونیستی درباره تبعات این تجاوز هشدار داد و بر ادامه مبارزه با تروریسم تا نابودی آن و حامیانش تاکید کرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه سوریه نیز با ارسال دو نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی المزه اعلام کرد که این اقدام در راستای تجاوزهای این رژیم از آغاز بحران به حاکمیت و استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن است که برنامه ریزی شده است. وزارت خارجه سوریه بیان کرد: «این اقدام در راستای طرح های برنامه ریزی شده از سوی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل، فرانسه، انگلیس و آمریکا و مزدوران آنها در عربستان و ترکیه و قطر و دیگر کشورهایی است که به دنبال بسط هیمنه خود بر منطقه و سوریه هستند».

اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی در حمله به فرودگاه نظامی المزه در دمشق در حالی است که حدود یک ماه و نیم پیش نیز این فرودگاه هدف حملات هوایی جنگنده های این رژیم قرار گرفته بود. علاوه بر این، در طول حدود شش سالی که از بحران سوریه می گذرد، رژیم صهیونیستی بارها و به بهانه‌های مختلف در سایه سکوت جامعه جهانی مواضع ارتش سوریه را بمباران کرده است.

اکنون نیز که شمارش معکوس پایان حضور تروریست ها در نقاط استراتژیک سوریه آغاز شده است، صهیونیستها ضمن گسترش حمایت های خود از تروریسم در این کشور، به نقش آفرینی مستقیم برای نجات آنها از شکست روی آورده اند. اکنون که شمارش معکوس پایان حضور تروریست ها در نقاط استراتژیک سوریه آغاز شده است، صهیونیستها ضمن گسترش حمایت های خود از تروریسم در این کشور، به نقش آفرینی مستقیم برای نجات آنها از شکست روی آورده اند

واقعیت این است که رژیم صهیونیستی از جمله عوامل اصلی ظهور و بروز بحران سوریه از حدود شش سال گذشته محسوب می شود. این رژیم با ارائه حمایت های مختلف به تروریست های تکفیری مستقر در خاک سوریه، همواره برای به زیر کشیدن دولت قانونی دمشق به عنوان یکی از ارکان محور مقاومت در منطقه تلاش کرده است.

از جمله خدمات مهم صهیونیستها به تروریست های مستقر در سوریه، انتقال تکفیری‌های مجروح به بیمارستان های خود در سرزمین های اشغالی برای مداوا، محسوب می شود. طی سالهای گذشته بارها مشاهده شده است که تروریست های آسیب‌دیده در سوریه توسط نظامیان صهیونیست از طریق مرزهای این کشور برای مداوا به بیمارستان های سرزمین های اشغالی منتقل می شوند.

بدون تردید، دستاورد اخیر ارتش سوریه و هم‌پیمانان آن در شهر حلب و تسلط کامل آنها بر این شهر، با یورش متجاوزانه اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی المزه بی ارتباط نبوده است. شهر حلب به عنوان یکی از بزرگترین برگ‌های برنده تروریستها و حامیان منطقه ای و بین‌المللی‌شان، از دست آنها خارج و شمارش معکوس برای جولان تکفیریها در آن آغاز شد. اکنون که با از دست رفتن حلب برای تکفیریها، آینده آنها در سوریه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، صهیونیستهای تروریست‌پرور تلاش می کنند تا اگر نتوانند جلوی شکست ننگین دست‌پرورده‌های خود را بگیرند، حداقل نابودی آنها در سوریه را با تأخیر مواجه سازند.

درست به همین دلیل است که آنها گاه و بی‌گاه از سکوت جامعه جهانی نهایت سوء استفاده را کرده و به نقاط نظامی استراتژیک سوریه یورش می برند. به تعبیری می توان از این اقدام متجاوزانه به عنوان نوعی انتقام جویی از دولت دمشق به دنبال آزادسازی شهر حلب، یاد کرد.

سرنگونی دولت سوریه که یکی از مهمترین زنجیره های محور مقاومت در منطقه محسوب می شود، مدتهاست که در دستور کار تل آویو قرار گرفته است همانگونه که پیشتر ذکر شد، هدف اصلی رژیم صهیونیستی از تاخت و تازهای گاه و بی گاه علیه مواضع ارتش سوریه، حمایت از تکفیریها و تسهیل روند پیشروی آنها در مناطقی است که در آنجا با مشکل مواجه شده اند.

سرنگونی دولت سوریه که یکی از مهمترین زنجیره های محور مقاومت در منطقه محسوب می شود، مدتهاست که در دستور کار تل آویو قرار گرفته است. دولت سوریه تاکنون نه تنها هیچگاه به سیاست های زورگیرانه و ظالمانه رژیم صهیونیستی در سطح منطقه گردن ننهاده، بلکه با نقش آفرینی در چارچوب کشورهای حامی محور مقاومت، ضربات سهمگینی را به منافع و مصالح این رژیم وارد آوردند.

از سوی دیگر، مسأله ای که موجب شده است تا رژیم صهیونیستی برای سرنگونی دولت سوریه از هیچ تلاشی فروگذار نکند، مسأله بلندی های اشغالی جولان است. تل آویو مدت هاست که بلندی‌های جولان را که در واقع متعلق به سوریه است، به اشغال خود درآورده است. سوریه در طول این مدت هیچگاه حاضر به سازش با رژیم صهیونیستی در این باره نشده و همواره ـ حتی در طول ۶ سال گذشته ـ تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی از حق خود در بازپس گیری این بلندی های اشغالی، نخواهد گذشت.

مسئولان تل آویو به خوبی می دانند که پایان تروریسم در سوریه به مثابه آغاز تلاشهای دولت دمشق برای بازپس‌گیری اراضی اشغالی این کشور خواهد بود. از همین روی، صهیونیسم دریافته است که هرچقدر حضور تروریسم در سوریه طولانی‌تر باشد، امنیت آن در جولان اشغالی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر آنچه که بیش از هرچیز دیگری منافع صهیونیستها در سوریه را تأمین می کند، تقویت روحیه ازهم پاشیده آنها برای بقای هرچه بیشتر در این کشور است.

سلسله اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه با چراغ سبز شیخ نشینان عرب صورت می پذیرد در این میان، نمی توان از نقش آفرینی برخی کشورهای عربی در ترغیب رژیم صهیونیستی به حمایت از تروریست های تکفیری در سوریه غافل شد. بدون شک سلسله اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه با چراغ سبز شیخ نشینان عرب صورت می پذیرد.

در صورتی که کشورهای عربی به مسئولیت خود در قبال همسایه‌شان عمل کرده و از آن حمایت می کردند، امروز صهیونیستها به خود اجازه نمی دادند تا به این راحتی، مواضع نظامی ارتش سوریه را هدف حملات هوایی قرار دهند. بنابراین، بدون شک تل آویو پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه، رضایت کشورهایی نظیر عربستان، قطر، امارات و ... را جلب کرده است تا پس از این اقدام، با هیچ تهدیدی از سوی هیچ طرفی مواجه نباشد.

علاوه بر این، سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قبال قانون شکنی‌های آشکار رژیم صهیونیستی در سوریه نیز کاملا مشهود و تعجب برانگیز است. اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به مسئولیت های خود در قبال این مسأله عمل می کردند، امروز شاهد وقوع چنین حوادثی نبودیم.

سکوت نهادهای بین المللی در واقع به مثابه اعطای چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای تداوم سیاست های خصمانه و اقدامات متجاوزانه خود در منطقه و به ویژه در سوریه است. بی تردید صهیونیسم و تروریسم دو روی یک سکه هستند و اگر امروز جامعه جهانی در مقابل صهیونیستها نایستد، فردا پدیده شوم صهیونیسم، دامن خودِ آن را خواهد گرفت.