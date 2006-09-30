حماس با تشكيل دولت بر اساس شروط كميته چهارجانبه مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر، ابومرزوق در گفتگو با روزنامه "الحيات" چاپ لندن همچنين ابومازن را متهم كرد كه چهار گام تنش زا عليه جنش حماس اتخاذ كرده است.

وي گفت : ابومازن ميانجيگري ها براي ديدار با مشعل را رد كرده و پذيرش شروط كميته چهارجانبه روند صلح خاورميانه را براي مشعل به عنوان شرط مطرح كرده است و رفتن به غزه براي ديدار با اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين را نيز لغو كرده است.

معاون رئيس دفتر سياسي حماس افزود: ابومازن همچنين احمد قريع فرستاده خود و نخست وزير سابق فلسطين را از ديدار با رهبران جنبش حماس در سفر اخير قريع به دمشق منع كرده است.

وي خاطرنشان كرد كه به موارد بالا مي توان تصميم كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) و رهبري فتح براي تعويق گفتگوي فلسطيني ها را نيز اضافه كرد.

ابومرزوق گفت : حماس هيچ مانعي در مشاركت در يك دولت ائتلافي نمي بيند به شرط آنكه اين دولت براساس سند آشتي ملي باشد و حماس با تشكيل دولتي براساس شروط كميته چهارجانبه موافقت نخواهد كرد.

گفتني است رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در چارچوب سفر دوره اي خود امروز با مقام هاي كويتي ديدار و گفتگو كرد.