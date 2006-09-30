جايزه بزرگ سن سباستين به قبادي رسيد / "نيوه مانگ" نماينده سينماي عراق در اسكار شد

به گزارش خبرنگار مهر، "نيوه مانگ" يا همان "نيمه ماه" عصر امروز شنبه هشتم مهرماه در مراسم پاياني جشنواره معتبر سن سباستين به صورت مشترك با فيلم فرانسوي "پسرم" به كارگرداني مارشال فوگرون برنده صدف طلايي شد. قبادي سال 2004 هم با فيلم "لاك‌پشت‌ها هم پرواز مي‌كنند" صدف طلايي سن سباستين را برده بود و "نيوه مانگ" او امسال موفق شد جايزه بهترين فيلمبرداري را براي دو فيلمبردار خارجي اثر يعني نايجل بلاك و كرايتن بون به ارمغان آورد.

راست هيئت داوران جشنواره سن سباستين 2006 را ژان مورو بازيگر سرشناس فرانسوي بر عهده داشت و ژوزه ساراماگو نويسنده سرشناس پرتغالي و خالق رمان "كوري" ديگر عضو آن بود. امسال هيئت داوران فيپرشي يا همان اتحاديه جهاني منتقدان به دبير كلي كلاوس ادر هم جايزه خود را به بهمن قبادي براي "نيوه مانگ" اهدا كرد. مهدي عبداله‌زاده منتقد ايراني مقيم سوئيس در فيپرشي عضويت داشت.

با احتساب صدف طلايي سال 2004، بهمن قبادي نخستين فيلمسازي است كه به فاصله دو سال جايزه نخست يكي از جشنواره هاي معتبر اروپايي را از آن خود مي‌كند. خبرگزاري AFP از سن سباستين گزارش داد "نيوه مانگ" به عنوان محصول مشترك ايران، عراق، فرانسه و اتريش به احتمال فراوان به عنوان نماينده سينماي عراق در اسكار 2007 شركت و براي قرار گرفتن بين پنج نامزد نهايي و بردن اسكار با "كافه ترانزيت" رقابت مي‌كند.

"نيوه مانگ" داستان گروهي از نوازندگان منطقه كردستان ايران است كه براي يافتن راهي براي برگزاري يك كنسرت موسيقي در كردستان عراق تلاش مي‌كنند. هديه تهراني سرشناس ترين بازيگر فيلم است كه همراه قبادي براي حضور در جشنواره سن سباستين راهي اسپانيا شده بود.