جواد نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ریزش ترانشه ها بر اثر رانش کوه، شرایط جوی مانند بارندگی ها و تغییرات دمایی رخ می دهد و از مخاطراتی است که سالانه جان بسیاری از هموطنان را تهدید می کند، گفت: رفع این خطر اقدام سریع و کارشناسی شده نیاز دارد.

وی افزود: براثر بارندگی های چند روز گذشته در شهرستان ملایر اکیپ های راهداری با قرار دادن علایم هشدار دهنده و حضور در محل با چراغ های گردون روشن، رانندگان را از خطر احتمالی ریزش ترانشه آگاه کردند.

وی عنوان کرد: راهداران برای کم کردن حجم مصالح پشت ترانشه از توان دو دستگاه کامیون و دو دستگاه بولدوزر و لودر و گریدر در راستای کم کردن خطر احتمالی استفاده کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ملایر اظهار کرد: اکیپ های راهداری این شهرستان نیز در بارش های زمستانی با اقدامات به موقع و شبانه روزی خود از خطرات احتمالی که جان کاربران راه را به خطر می اندازد جلوگیری کرده و کارنامه خوبی از خود نشان داده است.

نگاهداری افزود: اکیپ های برف روبی زمستانی این شهرستان با انواع ماشین آلات سبک و سنگین برای مقابله با عوامل جوی فصل زمستان و ایجاد تسهیل در عبور و مرور محورهای مواصلاتی در راهدارخانه ها مستقر هستند.

وی گفت: شهرستان ملایر دارای ۱۰۰۰ کیلومتر انواع راه است که اکیپ های راهداری وظیفه نگهداری و برفروبی حدود ۴۰۰ کیلومتر از راه های اصلی و ۶۴۰ کیلومتر انواع راه های فرعی و روستایی را برعهده دارند.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از یخ زدگی جاده ها بیش از ۸۰۰۰ تن نمک و ماسه برای انجام عملیات راهداری در راهدارخانه ها ذخیره شده که با توجه به بارش های اخیر حدود دو هزار تن از نمک و ماسه ذخیره شده مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ملایر افزود: ۴۲دستگاه انواع ماشین آلات شامل نمک پاش، گریدر و لودر تیغه بندی شده و برای بازگشایی محورها مورد استفاده قرار می گیرد.