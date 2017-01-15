به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، پلیس بلژیک با اعلام خبر دستگیری سه مظنون به دست داشتن در حملات ترویستی پاریس و بروکسل خاطرنشان کرد: این افراد در ۴ حمله به منازل مرکز بروکسل بازداشت شدند.

افراد بازداشت شده به منظور بازجویی و تفهیم اتهامات در بازداشت بوده و قرار است درباره حملات داعش در نوامبر ۲۰۱۵ پاریس و حادثه متروی بروکسل در سال ۲۰۱۶ توضیحاتی ارائه دهند.

این در حالی است که تاکنون ۲۰ نفر در بلژیک به اتهام حملات پاریس در بازداشت بسر می برند. بازرسان پلیس گفتند که حملات پاریس و بروکسل توسط یک شبکه تروریستی انجام شده است.