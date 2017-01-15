به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین پاتوق فیلم کوتاه با عنوان «سینما آینده» روز دوشنبه ۲۷ دی ماه و با حضور سید صادق موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه چهار فیلم کوتاه ایرانی و یک فیلم کوتاه از کشور استرالیا نمایش داده می‌شود. فیلم‌های «اشیاء گمشده» ساخته حامد نجابت، «یک روز بعد» به کارگردانی احسان همتی، «مامان فریده و باباحسین» ساخته شیرین قره‌داغی، «حساسیت فصلی» به کارگردانی سعید وکیلی و «یافته شده» ساخته آرمین میلادی فیلم‌های منتخب بیست و یکمین پاتوق هستند که دوشنبه ۲۷ دی ماه در سالن شماره سه پردیس چارسو نمایش داده خواهند شد.

«اشیاء گمشده» ساخته حامد نجابت با فیلمنامه‌ای از خود او است که به مدت ۱۶ دقیقه تولید شده است. این فیلم داستان پدری است که تبلت پسرش را برداشته و به سفر رفته و پسرش از این موضوع عصبانی است.

احسان همتی «یک روز بعد» را براساس فیلمنامه‌ای از نیما رحیم‌پور و کیوان تقیه و به تهیه‌کنندگی طیبه فلکیان، به مدت ۲۰ دقیقه ساخته است. این فیلم روایتگر قصه فرهاد است که پس از بازگشتن از ماموریت چندین ماهه خود متوجه می‌شود که دوست صمیمی‌اش فوت کرده و در وصیت نامه تمام اموالش را به دختر او بخشیده است و در ادامه درگیر اتفاقاتی جدید می‌شود.

«مامان فریده و باباحسین» ساخته شیرین قره‌داغی است که به مدت ۶ دقیقه تولید شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: من هر فیلـمی می سازم به واقعیت تبدیل می شه! اینو از همون فیلم اولم فهمیدم. فیلم در مورد مامان فریده و باباحسین خودم بود.

«حساسیت فصلی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید وکیلی به مدت ۲۲ دقیقه تولید شده است. در خلاصه این فیلم آمده است: پدر مانا در مجتمع مسکونی ناپدید شده؛ بی مقدمه و بی دلیل.

«یافته شده» فیلم منتخب خارجی این هفته پاتوق فیلم کوتاه است. این فیلم ۶ دقیقه‌ و ۳۰ ثانیه ای به نویسندگی و کارگردانی آرمین میلادی در کشور استرالیا تولید شده است و نگاهی دارد به روند دوباره یافتن خویشتن در لحظات سرنوشت ساز پایانی.

«سینما آینده» پاتوق فیلم کوتاه، دوشنبه‌های هر هفته ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل پردیس چارسو برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به تماشای جدیدترین فیلم‌های کوتاه ایران و جهان بنشینند.