به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهر سارایی اظهار داشت: با توجه به ورود پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست هرگونه شکار پرندگان از تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری در استان ایلام ممنوع است و تا اطلاع ثانوی پروانه جدیدی برای شکارچیان صادر نمی‎شود.

وی افزود: به منظور حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حادپرندگان، از مردم عزیزدرخواست می شود از شکار پرندگان وحشی خصوصاً آبزی و کنارآبزی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه لاشه تلف شده پرنده، مراتب را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام با شماره تماس های ۳۳۳۳۲۲۸۶ و ۳۳۳۳۱۸۰۴ و ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها اطلاع دهند.