به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انتشار اولین آلبوم و اجرای صحنه ای حامد همایون در حالی ظهر امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد که این خواننده ضمن ارائه توضیحاتی از روند فعالیت های خود طی ماه های اخیر به عنوان سفیر مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد.

صبا کامکار مدیر روابط عمومی موسسه خیریه محک در ابتدای این نشست خبری که روز یکشنبه ۲۶ دی ماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد ضمن ارائه توضیحاتی درباره فعالیت های این موسسه خیریه بیان کرد: خوشبختانه موسسه خیریه محک هم اکنون در جایگاهی قرار دارد که نام آورترین هنرمندان ایران جایگاه هنری شان را تقدیم به هم نوع کرده اند و این موضوع جای تقدیر فراوانی دارد. ما به همین جهت از حامد همایون به عنوان یک خواننده پرطرفدار که طی ماه های گذشته داوطلبانه در بازار خیریه محک حضور داشته و عواید اولین کنسرت خود را به این موسسه تقدیم می کند، تشکر می کنیم.

محسن رجب پور مدیرعامل موسسه ترانه شرقی و تهیه کننده آثار حامد همایون نیز در این نشست رسانه ای گفت: بسیار خوشحالیم که اولین خروجی پروژه استعدادیابی موسیقی ایران با حامد همایون آغاز شده است. من امروز در اینجا حضور دارم تا اعلام رسمی فعالیت های حامد همایون را خدمت شما اهالی رسانه اطلاع رسانی کنم؛ همانطور که می دانید او در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه می پردازد.

علی قنبری مطلق رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست بیان کرد: من می دانم که سرطان برای بسیاری از مردم پیام آور ناامیدی است ولی باید بگویم که در دنیای امروز نیمی از سرطان ها حتی در زمان کودکی قابل درمان و پیشگیری است و اتفاقا این فرآیند درمانی نیز در کشور ما وجود دارد اما لازم است بسیار بیشتر از اینها کار کنیم و شاید در این زمینه احتیاج به فرهنگ سازی و آگاهی بیشتری داریم که در این راه هنرمندان عزیزی چون حامد همایون می توانند کمک دهنده بسیار خوبی باشند.

شهرام رفیعی فر مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این نشست رسانه ای توضیح داد: بسیار خوشحالیم که حامد همایون به عنوان یک خواننده پرطرفدار قرار است به عنوان پیام آور سلامت به مردم برای درمان و پیشگیری از سرطان همراه ما باشد چرا که او علاوه بر کمک های خیریه ای که می تواند به لحاظ معنوی در این زمینه داشته باشد می تواند به عنوان سفیر مبارزه با سرطان پیام های پیشگیرانه زیادی را به مخاطبان ما ارائه دهد.

محسن رجب پور تهیه کننده آثار حامد همایون نیز در ادامه این نشست خبری توضیح داد: بیش از ۲۵ سال است که در حوزه تهیه و تولید آثار موسیقایی مشغول به کار هستم و اگر قرار بود اتفاقی در حوزه های اقتصادی و مسائل دیگر برای من بیفتد تا پیش از این جریان اتفاق افتاده بود. به هر حال من در این مدت متوجه شدم که چند سالی است مخاطب دچار موسیقی های تکرار شده به همین منظور ما به این فکر افتادیم تا با راه اندازی پروژه استعدادهای موسیقی، هنرمندان مستعد این عرصه را کشف و پشتیبانی های لازم را از آنها انجام دهیم. در همین راستا چندی پیش سامان امامی نوازنده گروه آریان، حامد همایون را به عنوان یکی از این استعدادها به من معرفی کرد و من با این هدف که او دارای پتانسیل های عالی است تلاش کردم تا از یک راه درست، وی را به جامعه مخاطبان معرفی کنم.

حامد همایون در نیمه دوم سال گذشته به ما معرفی شد و ما تلاش کردیم با برنامه ریزی روی موضوع مهمی چون تزریق نشاط به جامعه، فضای موسیقایی آثار او را به جلو هدایت کنیم وی افزود: حامد همایون در نیمه دوم سال گذشته به ما معرفی شد و ما تلاش کردیم با برنامه ریزی روی موضوع مهمی چون تزریق نشاط به جامعه، فضای موسیقایی آثار او را به جلو هدایت کنیم. امروزه در اغلب آثار موسیقایی غم زیاد شده و این از همان ابتدا که برای معرفی حامد همایون برنامه داشتیم مدنظرمان بود تا این خواننده برای ترویج فرمول نشاط تلاش کند.

رجب پور ادامه داد: البته آنچه ما برای معرفی رسمی حامد همایون برنامه ریزی کرده بودیم برای ابتدای سال ۹۶ بود اما سرعت محبوبیت حامد میان مخاطبان و همچنین لطف مردم از ابتدای نیمه دوم سال جاری که باعث شد او به استانداردهای ما نزدیک شود ماجرا را طوری پیش برد که تصمیم گرفتیم فرمت معرفی را تغییر داده و آن را به هفته های اخیر انتقال دهیم. به هر صورت خوشحالیم که در این زمینه به نتایج خوبی رسیدیم و این موضوع که کمتر از چهار ساعت بلیت چهار نوبت جشنواره به فروش رسیده نشان دهنده این نکته بوده که برنامه ما به درستی انجام گرفته است.

وی با تقدیر از سهیل حسینی ترانه سرای آثار حامد همایون نیز گفت: خوشبختانه سهیل حسینی با بیان جدید در قالب واژه های ارزشمند شاعران کهن ایران گونه ای از ترانه سرایی را در موسیقی پاپ ما وارد کرده که در عمقش می توان کلام ایران کهن را مشاهده کرد و این تفاوت هاست که توانسته حامد همایون را به یک سوپراستار تبدیل کند که امیدواریم این محبوبیت استمرار داشته باشد. البته سامان امامی با تنظیم های مدرن، زیبا و استفاه از ابزارهای موسیقی ایرانی که سال هاست در جامعه ما گم شده در رسیدن به هدف کمک قابل توجهی به ما کرده است. برای من خیلی جالب است که روز اول که قرار بود حامد همایون تبدیل به یک خواننده محبوب شود او با چشمان گرد به ما نگاه می کرد اما حالا زمان آن فرا رسیده که برای او آرزوهای خوبی داشته باشیم. هدف ما رسیدن به یک موسیقی سلامت است اما از آنهایی که آهنگ های حامد را دانلود می کنند می خواهیم حداقل یک سی دی آلبوم او را تهیه کنند.

حامد همایون هم در این نشست رسانه ای گفت: وقتی آقای رجب پور این حرف ها را می زد تمام آنچه برای من اتفاق افتاده مانند یک رویا در ذهنم گذشت، به همین جهت از خدای مهربان و مردم عزیز بسیار متشکرم که باعث ایجاد چنین فضایی شدند.

وی ادامه داد: بنده وقتی در شیراز زندگی می کردم رفاقت چندین ساله ای با سهیل حسینی عزیز داشتم و در آن دوران بود که با هم کارهایی را انجام می دادیم و خوشبختانه طی یک اتفاق تصادفی با سامان امامی آشنا شدیم. او هم به ما گفت تا کارهایی را به صورت مشترک انجام دهیم و وقتی یک جمله ای را که تا ابد میان ما به عنوان یک راز باقی خواهد ماند، به من گفت پیشنهاد داد تا به تهران بیاییم و با محسن رجب پور صحبت کنیم و این جمله آنقدر به دلم نشست که تمام علاقه و کارم را در شیراز کنار گذاشتم و به تهران آمدم.

همایون افزود: وقتی به ملاقات آقای رجب پور آمدیم او با یک خودکار سبز در پنج صفحه برای من نسخه ای نوشت و گفت تو با این نسخه می توانی موفق باشی. من به همراه سامان و سهیل دفتر را ترک کرده و دو هفته بعد به دفتر آقای رجب پور بازگشتیم و ماجرا به سمتی هدایت شد که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. من بر این باورم که حامد همایون یک نفر نیست بلکه بسیاری از افراد طی ماه های اخیر کنار ما حضور داشتند و برای ایجاد چنین اتفاقی همراهی شایسته ای داشتند.

سامان امامی تنظیم کننده آثار حامد همایون در ادامه صحبت های حامد همایون بیان کرد: وقتی با محسن رجب پور پیرامون خوبی های حامد همایون صحبت کردم او به من گفت که خوب گفتن تو با خوب گفتن من متفاوت است اما گویا نسخه ۵ صفحه ای وی کار خودش را انجام داده بود و خوب به خاطر دارم که حامد همایون دو روز با من هیچ تماسی نداشت تا اینکه با دست پر به دفتر آقای رجب پور آمد و من او را با یک دید جدید مشاهده کردم که حالا نه تنها سفیر مبارزه با سرطان است بلکه می تواند سفیر خوشحالی مردم ایران نیز باشد.

سهیل حسینی ترانه سرای آلبوم «دوباره عشق» نیز در این نشست گفت: بسیار خدا را شاکرم که این اتفاقات برای حامد همایون افتاد و امیدوارم ملت ایران با این کارها شاد باشند.

محسن رجب پور هم بعد از پایان این بخش از نشست رسانه ای با اشاره به فعالیت های موسسه ترانه شرقی در امور خیریه توضیح داد: من طی فرآیند کاری خودم همواره به این موضوع اعتقاد داشتم که ۱۰ درصد درآمد خودم را به امور خیریه بدهم و زمانی که با بیمارستان محک آشنا شدم تمام تلاش خودم را انجام دادم تا در امور خیریه مرتبط با این موسسه فعالیت هایی را انجام دهم. به همین جهت امروز در حضور شما عزیزان نه به خاطر نمایش بلکه به جهت نشان دادن همکاری خودم با این موسسه، چک اعطایی ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر را بابت دستمزد اولین اجرای حامد همایون در جشنواره به نماینده موسسه محک اهدا خواهم کرد و امیدوارم دوستان همکار من هم به موضوع اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای خود به امور خیریه تلاش کنند.

وی افزود: از امروز به مناسبت هفته سرطان همکاری های حامد همایون به عنوان سفیر مبارزه با سرطان در سراسر کشور آغاز خواهد شد و خوشبختانه طبق اقدامات انجام شده ما کنسرت دیگری را در روز چهارم بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می کنیم و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته از همین امروز بلیت فروشی این برنامه نیز آغاز می شود و این حس بسیار خوبی است که با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت برای معنا کردن انسان دوستی توسط حامد همایون قدم هایی را برمی داریم البته بلافاصله بعد از کنسرت های جشنواره غیر از برنامه ای که برای روز چهارم بهمن به آن اشاره کردم کنسرت هایی در کیش، کرج، اهواز و شیراز برگزار خواهیم کرد ضمن اینکه از سال ۹۶ تور کنسرت های اروپایی حامد همایون در کشورهای انگلستان، هلند، آلمان، سوئد و اتریش برگزار خواهد شد.

آگاه باشید که حامد همایون اولین نفر از برنامه های استعدادهای موسیقی ایران است و ما از سال ۹۶ یک استعداد متفاوت در موسیقی ایرانی و یک استعداد بسیار متفاوت در موسیقی تلفیقی خواهیم داشت این تهیه کننده آثار موسیقایی پاپ در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه به هیچ عنوان دنبال درآمدزایی اقتصادی از فعالیت های موسیقایی خود نیست، تصریح کرد: هدف ما برای راه اندازی پروژه استعدادهای موسیقی ایران تولید برنامه های تلویزیونی سرگرم کننده و نگاه صرف اقتصادی نیست. ما به محتوا فکر می کنیم کما اینکه شما آگاه باشید که حامد همایون اولین نفر از برنامه های استعدادهای موسیقی ایران است و ما از سال ۹۶ یک استعداد متفاوت در موسیقی ایرانی و یک استعداد بسیار متفاوت در موسیقی تلفیقی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره حاشیه ها و اظهارنظرهای متفاوتی که از شیوه تهیه کنندگی او در همکاری با خوانندگان مطرح موسیقی بیان می شود، تصریح کرد: اتفاقا به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که لازم است در این نشست خبری به آن اشاره ای داشته باشم اول اینکه شما بدانید من یک تاجر خوب هستم و علیرغم تمام اظهار نظرات متناقضی که در این میان مطرح می شود باید بگویم اتفاقا من به شغل تهیه کنندگی به عنوان یک تجارت نگاه می کنم و بر این باورم که کار ما تجاری است اما با این تفاوت که خروجی آن یک محصول فرهنگی-هنری است.

حامد همایون نیز در ادامه اظهارات رجب پور گفت: از روز اولی که کار با محسن رجب پور را آغاز کردم مبنا را بر این گذاشتیم تا با همدیگر صداقت داشته باشیم حتی برای حضور در این نشست خبری نیز هیچ هماهنگی با هم نداشتم که چه بگوییم و چه نگوییم. من از همین جا اعلام می کنم آنچه که در قرارداد بنده با کمپانی ترانه شرقی دیده شده ۱۰ برابر بیشتر بوده چرا که ما می دانیم چنین فعالیت هایی در درآمدهای اقتصادی آقای رجب پور تاثیری ندارد. بنده تاکید می کنم تا همین الان هر چه خواستم فراهم شده و ایشان هر روز به بهانه های مختلف پشتیبانی های لازم را انجام می دهد. بنابراین من هر گونه عنوان استعمار یا استثمار توسط این تهیه کننده را تکذیب می کنم و امیدوارم ۱۰ سال بعد بتوانم با قدرت بیشتر این حرف را دوباره بزنم.

سامان امامی در تایید صحبت های حامد همایون گفت: من هم مانند شما درباره مساله استعمار و استثمار توسط آقای رجب پور مطالبی را می شنوم اما به عنوان کسی که از سال ۸۰ افتخار همکاری با این تهیه کننده را دارد صراحتا اعلام می کنم چنین چیزی وجود ندارد کما اینکه بر این باورم وقتی موفقیت ها زیاد می شود پشت سر آدم ها نیز این اظهار نظرها به وجود می آید.

همین جا صراحتا اعلام می کنم بنده با حامد همایون که اسم واقعی او سیدحامد محمودزاده است ۱۰ سال قرارداد دارم البته اهالی قدیمی موسیقی پاپ دفتر سورمه ای من را در سال ۸۰ به خاطر دارند که بنده زمانی که به یک نوازنده گیتار ۵۰ هزار تومان دستمزد می دادند من با سند ۵ برابر آن پول را پرداخت می کردم رجب پور در این بخش از نشست نیز به نقطه نظرات خود پیرامون فرایند تولید و عرضه آثار موسیقایی اشاره کرد و گفت: من در کلاس های خودم که پیرامون راهکارهای موفقیت در موسیقی برگزار می شود گفته ام قبل از اینکه تهیه کننده موسیقی باشید باید یک تاجر باشید. البته به شما بگویم حضور من در شغل تهیه کنندگی موسیقی بازی من است و همین جا صراحتا اعلام می کنم بنده با حامد همایون که اسم واقعی او سیدحامد محمودزاده است ۱۰ سال قرارداد دارم البته اهالی قدیمی موسیقی پاپ دفتر سورمه ای من را در سال ۸۰ به خاطر دارند که بنده زمانی که به یک نوازنده گیتار ۵۰ هزار تومان دستمزد می دادند من با سند ۵ برابر آن پول را پرداخت می کردم. من محصول خامی به نام سیدحامد محمودزاده را کشف کردم و دلم خواسته تا برند حامد همایون روی او باشد و اگر استثماری اتفاق می افتد باید برای آن مصداق بیاورید. من هم مانند شما شنیده ام که این عناوین را به من نسبت می دهند اما فقط به این نکته اشاره می کنم کسی که تصمیم می گیرد فضایی را تبدیل به برند کند دانشی دارد که از جای دیگر آمده که لزوما ربطی به موسیقی ندارد. اتفاقا برای من این موضوع خیلی جالب است که من یک برند غذایی دارم که در آنجا به من نمی گویند استثمار کردم؛ کما اینکه در همان جا هم تلاش کردم محصول غذایی خود را با یک محصول غذایی مهم هم تراز کنم.

وی افزود: سیدحامد محمودزاده سال قبل چه درآمدی داشت که ما نتوانستیم سطح توقع او را برآورده کنیم. در حالی که همه می دانیم درآمد او بعد از معرفی بیشتر از صد برابر شده است. من یک تهیه کننده شکارچی نیستم، من کارم برندسازی است که در این کار هم با هیچ کسی تعارف ندارم و صراحتا اعلام می کنم هر فردی که بخواهد غیر از مفاد قرارداد کار کند پوستش را می کنم. مطمئن باشید بنده به عنوان یک تهیه کننده که تمام کارهایم در موسسات بین المللی ثبت شده به حقوق خودم واقفم و پول کسی را هم نمی خورم. به عنوان مثال شما این را بدانید که از ۳۰ بهمن تا ۳۰ اسفند که مصادف با ایام فاطمیه است و کسی نمی تواند کنسرت برگزار کند همین بس که حامد همایون ظرف این سی روز به اندازه ۱۵ سال درآمد دارد.

رجب پور در بخش پایانی صحبت های خود گفت: ما یا تهیه کننده داریم، یا دلال یا شکارچی که در این راه شکارچی منتظر می ماند تا طرف مقابل ارتقا پیدا کند و بعد با او قرارداد ببندد، دلال رصد می کند تا قیمتی روی قرارداد دیگری بگذارد اما تهیه کننده به این ماجراها کاری ندارد و تلاش دارد در بهترین و اصولی ترین شکل ممکن فضا را هدایت کند. همین حالا اعلام می کنم که خواننده ای به نام امیررضا سال آینده به شما معرفی خواهد شد که ما او را به عرش می رسانیم. من خوب می دانم مشغول چه کاری هستم و این را هم می دانم که از همین امروز که در اینجا ایستادم تا روزی که خواننده معرفی شود باید ۵۰۰ میلیون تومان روی او سرمایه گذاری کنم پس حالا که از قرارداد ۱۰ ساله با حامد همایون حرف می زنم آیا این خواسته زیادی است.

وی در پایان تصریح کرد: از تاریخ اول شهریور ماه ۹۵ به مدت ۱۰ سال همه امور هنری مربوط به حامد همایون متعلق به شرکت ترانه شرقی است که وی از این بابت درصد می گیرد.

بر اساس این گزارش بعد از پایان نشست خبری گروه حامد همایون برای اهالی رسانه قطعاتی را به صورت اختصاصی اجرا کردند.