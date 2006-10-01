سن ابتلا به بيماري هاي قلبي 25 سال كاهش يافته است

دكتر ايرج خسرونيا ، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: متاسفانه در سال هاي اخير به علت رژيم غذايي نامناسب ، آمار ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي در كشور افزايش يافته است. چون هم اكنون ميزان مصرف مواد غذايي چرب ، برنج و نان در وعده هاي غذايي افزايش داشته است.

وي اظهار داشت: تغذيه نادرست در كشور باعث ابتلاي افراد به چاقي و چربي خون بالا شده كه اين امر نيز منجر به تنگي عروق قلب ، افزايش فشار خون و نارسايي هاي قلبي و سكته هاي قلبي مي شود.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران تصريح كرد: عدم تحرك ، عدم ورزش كافي ، هيجانات روحي و حتي مشكلات اقتصادي در بروز بيماري هاي قلبي و عروقي موثر است.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: در گذشته بروز بيماري هاي قلبي و يا سكته هاي قلبي در افراد بالاتر از 50 سال مشاهده مي شد اما امروزه سن ابتلا به اين بيماري تا حدود 25 سال كاهش يافته است. به گونه اي كه هم اكنون بسياري از جوانان به علت بيماري هاي قلبي در CCU بستري هستند.

وي اظهار داشت: تحقيقات شنان داده افرادي با داشتن وزن كمتر دچار چاقي نبوده و از فشار خون طبيعي برخوردار هستند كمتر به بيماري هاي قلبي و عروقي مبتلا مي شوند.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: استعمال سيگار و ساير مواد دخاني و اعتياد آور از ديگر علل مهم بروز بيماري هاي قلبي و عروقي است.

وي در مورد علت بروز سكته هاي قلبي در برخي افرادي كه در آزمايش هاي آنان مشكل خاصي مشاهده نشده و حتي شايد ورزشكار بوده اند ، گفت: برخي از افراد ممكن است به علت اختلالات عروقي و يا مادرزادي دچار سكته هاي قلبي شوند.

خسرونيا افزود: در برخي موارد حتي ممكن است فرد دچار سكته قلبي ، به علت مسائل ژنتيكي ، ميزان چربي خونش در سطح خون طبيعي باشد اما در سطح عروق رسوب و بيش از خحد معمول باشد.

وي ادامه داد: استرس و اضطراب مداوم در افراد باعث تنگي عروق شده و منجر به سكته هاي قلبي خواهد شد، به گونه اي كه 5تا 10 درصد به صورت ناگهاني دچار سكته قلبي مي شوند ناشي از ناراحتي هاي روحي و رواني بوده است. همچنين لخته شدن خون باعث انسداد عروق قلبي شده و منجر به سكته هاي قلبي خواهد شد.