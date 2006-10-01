رسيدگي به 4.5 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف طي سال جاري

دكتر حسن حميديان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به عملكرد شوراهاي حل اختلاف در 4 ماهه نخست سال جاري گفت: در فرورين امسال 433 هزار پرونده ، در ارديبهشت 440 هزار ، خرداد 304 هزار و در تير 85 حدود 300 هزار پرونده در اين شوراها مختومه شده است.

وي افزود: پيش بيني مي شود در سال جاري در حدود 4 ميليون و 400 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و همچنين انتظار داريم شوراها بتوانند 19 درصد بيش از دادسراهاي كل كشور به پرونده ها رسيدگي كنند.

حميديان به رشد شوراهاي حل اختلاف در سال جاري اشاره كرد و گفت: نسبت شوراها به كل دادگستري ها در سال جاري 76 درصد خواهد بود كه در مقايسه با گذشته 24 درصد رشد خواهد داشت.

مديركل پيگيري و هماهنگي امور استان ها و سازمان هاي قوه قضائيه به تدوين دستور العمل طرح جامع ساماندهي شورهاي حل اختلاف اشاره كرد و افزود: اين دستورالعمل با هدف بررسي مهم ترين مشكلات و معضلات شوراها ، در قالب 20 طرح و دستور العمل تدوين شده تا به رئيس قوه قضائيه ارائه شود.