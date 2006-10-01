عدم آشنايي آموزگاران با اصول اوليه كلاس داري خطر آفرين است

افشين يداللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: تعدادي از دانش آموزان به دليل بيش فعالي مي توانند انرژي زيادي از معلمان بگيرند و اين امر مي تواند كلاس شيرين درس را براي معلم و دانش آموزان به شكنجه گاهي دردناك تبديل نمايد.

اين متخصص اعصاب و روان خاطر نشان ساخت: اصول اوليه كلاس داري به هيچ عنوان به كار بردن خشونت نيست و آموزگاران مي توانند با مطالعه بر روي رفتارهاي دانش آموزان در سنين متفاوت ، فضايي ايجاد كنند كه در آن با مهرباني و جديت كلاس را اداره كنند.

وي با تاكيد بر به كارگيري خلاقيت در رفتار معلمان ، يادآور شد: ناهنجاري هاي موجود در كلاس درس مي تواند با به كار بردن شيوده هاي نوين تربيتي به وسيله معلمان آگاه به حداقل برسد و اين امر نيازمند همكاري روان پزشكان و مدارس كشور است.

يداللهي گفت: همكاري مراكز تربيت معلم و مراكز مشاوره مي تواند منجر به شناسايي مشكلات روحي و رواني معلمان و در نتيجه به آرامش رسيدن دانش آموزان شود.