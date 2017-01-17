دستگاه تصویربرداری حیوانی ساخته شد/ کاربرد در تحقیقات دارویی

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از طراحی و ساخت دستگاه اسپکت قلبی برای انسان و نصب آن در دو بیمارستان امام خمینی (ره) و شهید بهشتی موفق به ساخت دستگاه PET حیوانی شدیم.

وی با بیان اینکه دستگاه پت حیوانی تا قبل از پایان سال رونمایی می شود، افزود: این دستگاه برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه پت حیوانی برای تحقیقات دارویی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: این پروژه با حمایت معاونت علمی و فناوری به نتیجه رسیده است و اولین نمونه ایرانی این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی خواهد شد.

به گفته سرکار، پیش بینی شده که این دستگاه با حضور معاون علمی و فناوری در آزمایشگاه حیوانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و در همان روز نیز رونمایی شود.