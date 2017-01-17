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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۰۳

توسط محققان کشور؛

دستگاه تصویربرداری حیوانی ساخته شد/ کاربرد در تحقیقات دارویی

دستگاه تصویربرداری حیوانی ساخته شد/ کاربرد در تحقیقات دارویی

محققان کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه تصویر برداری حیوانی(PET) شدند که تا قبل از پایان سال در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود.

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از طراحی و ساخت دستگاه اسپکت قلبی برای انسان و نصب آن در دو بیمارستان امام خمینی (ره) و شهید بهشتی موفق به ساخت دستگاه PET حیوانی شدیم. 

وی با بیان اینکه دستگاه پت حیوانی تا قبل از پایان سال رونمایی می شود، افزود: این دستگاه برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دستگاه پت حیوانی برای تحقیقات دارویی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: این پروژه با حمایت معاونت علمی و فناوری به نتیجه رسیده است و اولین نمونه ایرانی این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی خواهد شد.

به گفته سرکار، پیش بینی شده که این دستگاه با حضور معاون علمی و فناوری در آزمایشگاه حیوانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و در همان روز نیز رونمایی شود.

کد مطلب 3877562

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