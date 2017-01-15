فرهنگ نیکوکاری را باید در همه بسترهای جامعه توسعه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ نفیسه زارع‌کهن با تاکید بر اینکه رسانه‌ها همیشه بازتاب دهنده نیازهای جامعه هستند، گفت: رسانه‌ها در این جایزه می‌توانند به خوبی مردم را به فرهنگ نودوستی و ایثارگری ترغیب کنند. انعکاس فرهنگ نیکوکاری در جامعه همیشه از جلوه خوبی برخوردار بوده و با نگرش جدیدتر به موضوع فداکاری می‌توان جامعه را به سمتی سوق داد که همانند گذشته نیکوکاری و ازخودگذشتگی در بین مردم پررنگ شود.

وی ادامه داد: ایثار و فداکاری در جامعه ما مغفول مانده و تاکنون برخی رسانه‌ها سعی کرده‌اند که خلا به وجود آمده را تا حدودی پوشش دهند اما فعالیت آن‌ها به آن میزان نبوده که بتواند چشمگیر باشد و امیدواریم که با برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، جامعه به فرهنگ نودوستی و دگرخواهی بیشتر دعوت شود.

زارع‌کهن در پاسخ به این سوال که نگاه آرمانی رسانه‌ها چگونه به ترویج فرهنگ نیکوکاری کمک می‌کند، توضیح داد: آرمانی‌ترین حالت ممکن این است که رسانه‌ها با مقوله فداکاری به شکلی برخورد کنند که آحاد جامعه هم به موضوع نیکوکاری توجه داشته باشد. من فکر می‌کنم که فرهنگ دگرخواهی باید در جامعه فراگیر شود و نباید به شکل موردی با آن برخورد کنیم و با ذره‌بین دنبال تاثیر آن در جامعه باشیم. اگر رسانه‌ها در حد معمول هم بتوانند به موضوع نیکوکاری در جامعه توجه کنند مطمئنا گام‌های بسیاری در توسعه این فرهنگ برداشته‌ایم.

این روزنامه‌نگار در پایان گفت: از آنجایی که جامعه نیاز مبرمی به فرهنگ ازخودگذشتگی دارد امیدوارم که هم صنفان ما هم به این موضوع بیشتر بپردازند و فداکاری را تنها به حوزه جهاد و شهادت اختصاص ندهند. ما نباید فراموش کنیم که جامعه اکنون به ابعاد مختلف ایثار و فداکاری نیاز دارد و باید این فرهنگ را در بسترهای دیگر توسعه بدهیم.

نخستین جایزه ایثار و رسانه با شعار «ایثار آگاهانه، رسانه ارزش آفرین و جامعه رشد یافته» اواخر بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.