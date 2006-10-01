راضيه تــجار : مي توانيم با خلق آثار ادبي نسلمان را بسازيم





اين نويسنده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : نويسنده مسلماني كه مدعي مسلماني است بايد شناخت خود را نسبت به اسلام و پيامبر اكرم (ص) بيشتر كند و با الهام از اين مكتب ، سعي كند قلم و قدمش در اين راستا باشد .

راضيه تجار ياد آور شد : متاسفانه توفيق نداشته ام تمام آثاري را كه در زمينه حضرت رسول (ص) خلق شده مطالعه كنم ، اما در مجموع به دو وجه توصيفي و حماسي شخصيت پرداخته شده است كه بايد در ادبيات نيزاين بخش نفوذ پيدا كند . گاها زندگينامه حضرت نوشته شده ، ولي بايد زبان و بيان هنري در جا به جاي آثار ادبي كه خلق شده وجود داشته باشد .

وي ادامه داد : بايد به گونه اي خصايص ، گفتار و رفتارو كنش حضرت محمد (ص) در تار و پود اثرمان تنيده شود و تاثيرگذار باشد چون زندگينامه محض و روايات بسيار نوشته شده است ، ولي كساني كه داستان نويس هستند بهترمي دانند كه بايد كاري كنند كه درمتن ادبيات اين تاثير سرشته شود ، به عقيده من اگر در لايه هاي پنهان و زيرين و به صورت خيلي هنرمندانه اين مسائل مطرح شود از مستقيم گويي تاثير بسيار بالاتري دارد .

اين نويسنده در رابطه با تبيين ابعاد شخصيتي حضرت رسول (ص) براي نسل حاضر ، گفت : وجوه شخصيتي ايشان بسيار فراوان است ، منتهي بايد متولي امر در اين زمينه وجود داشته باشد تا ابعاد شخصيتي حضرت را تفكيك كرده و از نويسندگاني كه داعيه نويسندگي دارند و در اين زمينه صاحب نظر و اهل فن هستند مدد گيرند تا آثار پر ارزشي خلق شود و صد در صد ، آثاري از دل برآيد كه بر دل نيز نشيند .

وي تصريح كرد : اين آثار بايد با شمارگان بالا و توزيع وسيع در اختيار مخاطبين قرار گيرد ، گاهي اوقات اثري با 2000 نسخه توليد شده و در يك انتشاراتي محبوس مي شود. وقتي آثاربا فرم زيبا كه مورد پسند جوان امروز باشد خلق و درسطح وسيع در دسترس قرار گيرد يقينا مي تواند جريان سازي نيزداشته باشد .

راضيه تجار اضافه كرد : رسالت ادبي هر نويسنده متعهد در سال پيامبر اكرم (ص) شناخت هر چه بيشتر دين اسلام است ، حتي مي توانيم دركتابهاي درسي مان بخشي را به زندگي نامه حضرت اختصاص دهيم ، چون كتابهاي درسي در زير ساخت تفكر فرزندانمان بسيارمهم هستند .