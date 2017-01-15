آیت الله هاشمی همواره بر پیروی از مقام معظم رهبری تاکید داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید حسن ملیحی ظهر یکشنبه در مراسم هفتمین روز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مسجد جامع شهر رزن برگزار شد، گفت: رابطه رهبری و آیت الله هاشمی همواره بسیار صمیمی بوده اگر چه یک عده درصدد ایجاد تفرقه بین این دو بودند اما هرگز نتوانستند.

وی بابیان اینکه برخی فرصت طلب ها قصد مصادره وی به جریان سیاسی خود را داشتند، گفت: آیت الله هاشمی همواره بر اطاعات و پیروی از مقام معظم رهبری تاکید داشتند.

مدرس حوزه علمیه همدان در ادامه به افتخارات شهرستان رزن اشاره کرد و با بیان اینکه مردان بزرگ و علمای فاضلی چون شهید دکتر مفتح، ملاعلی معصومی، ملاحسینقلی شوندی و نوری همدانی در این منطقه تربیت شده اند، گفت: این خاک پاک، چنین علمایی تقدیم جامعه و بشریت کرده است.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یار و یاور امام خمینی(ره) و رهبری بوده است، عنوان کرد: آیت الله هاشمی چه قبل از انقلاب وچه بعد از انقلاب تمام وجودش خدمت به نظام و مردم بود و در این راه تلاش های فراوانی داشته است.

حجت الاسلام ملیحی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از انقلاب نیز در پست ها و صحنه های مختلفی حضور داشت و هرکجا که نظام به وی نیاز داشت با تمام توان خود در آن عرصه حضور داشت.