تصمیمی که فوتبال ایران را به خطر انداخته است/بازی مختلط زن و مرد!

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال هفت نفره نوعی از بازی فوتبال است که بر اساس قوانین فیفا و ویژه افراد مبتلا به فلج مغزی و ناراحتی‌های عصبی طراحی شده است. این ورزش توسط فدراسیون جهانی ورزش‌های فلج مغزی (CP-ISRA) سازماندهی می‌شود اما زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره فعالیت می کند.

این فدراسیون اخیرا قانونی را در رابطه با چگونگی بازی فوتبال هفت نفره و ترکیب تیم های آن وضع و ابلاغ کرده که عدم تجدید نظر در رابطه با آن و اجرای رسمی اش، اختلالات زیادی را در فعالیت فوتبال هفت نفره ایران ایجاد خواهد کرد و حتی چه بسا کشورمان را به کناره گیری از تمام فعالیت های ملی و بین المللی این رشته وادار کند.

قانونی جهانی برای تهدید ادامه فعالیت های فوتبال هفت نفره ایران

بر اساس قانون جدید فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره «حضور همزمان و مختلط ورزشکاران زن و مرد این رشته در ترکیب یک تیم حتی به هنگام حضور در میادین رسمی و بین المللی بلامانع است»؛ یعنی هر یک از تیم های ملی فوتبال هفت نفره مردان می توانند ورزشکاران زن این رشته را نیز به صورت میکس و همزمان با ورزشکاران مرد در ترکیب خود داشته باشند.

این قانون در حالی توسط فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره وضع شده که در حال حاضر فوتبال هفت نفره جهان فقط در بخش مردان فعالیت دارد و چه بسا با ابلاغ این قانون ورزشکاران زن زیادی به سمت این رشته و فعالیت جدی در آن گرایش پیدا کنند. در هر صورت این قانونی است که فوتبال هفت نفره ایران را به رغم پیشینه کاملا موفق در میادین آسیایی و جهانی با چالش جدی برای ادامه فعالیت مواجه کرده است چراکه از نظر مسئولان ایران، این قانون جدید علاوه بر اینکه با شرع و عرف اسلامی مغایرت دارد از نظر منطقی هم سندیت اجرایی ندارد.

به گزارش مهر، فوتبال هفت نفره ایران یکی از قدرت های مسلم جهان و قطب این رشته در منطقه آسیا به حساب می آید. تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در بازی های پاراآسیایی اینچئون قهرمان شد و در پارالمپیک ریو هم تنها با یک گل کمتر، نتیجه دیدار برابر اوکراین در دیدار نهایی را واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. این تیم در مسابقات انتخابی جهان که تابستان گذشته در دانمارک برگزار شد نیز بدون باخت قهرمان شد و مقتدرانه سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ را کسب کرد.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران این روزها باید مهیای حضور در این دوره رقابت های جهانی شود که شهریورماه آینده در آرژانتین برگزار می شود البته اگر بتواند از رایزنی های خود برای ملغی کردن این قانون به نتیجه برسد در غیر این صورت چاره ای نمی ماند جز لغو و کناره گیری از فعالیت های ملی و بین المللی به خاطر قانونی که با فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسلامی منافات دارد.

قانون جدید فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره مبنی بر «بلامانع بودن استفاده از ورزشکارن زن در ترکیب تیم های مردان و استفاده از آنها به صورت میکس» بیش از یک ماه پیش به مجموعه ورزش معلولان ایران ابلاغ شد. طی این مدت مسئولان مربوطه در کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های معلولان و انجمن فوتبال هفت نفره رایزنی های را با مقامات فدراسیون جهانی این رشته انجام داده اند تاشاید بتوانند نظر آنها را برای اجرای این قانون تغییر دهند.

محورهای رایزنی در اعتراض به قانون جدید فوتبال هفت نفره

البته خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که این رایزنی ها هنوز جنبه رسمی به خود نگرفته است. مسئولان مربوطه ایرانی فعلا در حال مذاکرات دوستانه و شخصی با «یان هیم» رئیس هلندی فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره که فعلا مسئولیت دبیری این فدراسیون را نیز دارد، انجام داده اند. آنها همچنین با معاون فنی وی که او هم هلندی است، ارتباط گرفته و دلایل مخالفت خود با قانون جدید وضع شده را به این مقام مسئول هم اعلام کرده اند.

به جز رشته هایی مانند تنیس و تنیس روی میز که در آنها دیدارهای دوبل (مختلط مردان و زنان) به عنوان بخشی از رقابت های این رشته ها برگزار می شود، در هیچ از رشته های گروهی رقابت دوبل و مختلط برگزار نمی شود. الگوی فوتبال هفت نفره هم به عنوان یک رشته گروهی باید دیگر رشته های گروهی باشد که در هیچ یک از آنها حضور ورزشکاران زن و مرد در کنار هم و در ترکیب یک تیم معنا ندارد. حتی خود فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) که فوتبال هفت نفره بر اساس قوانین آن طراحی شده هم چنین قانونی ندارد.

البته در ورزش معلولان ایران هم هستند ورزشکاران زن و مردی که کنار هم ترکیب یک تیم را تشکیل می دهند مانند زهرا نعمتی و ابراهیم رنجبر که ترکیب تیم میکس ریکرو ایران را در مسابقات تیر و کمان تشکیل می دهند و اتفاقا در پارالمپیک ریو نایب قهرمان هم شدند اما رقابت مردان با زنان در رشته ای مانند فوتبال هفت نفره با توجه به ماهیت آن و شرایط فیزیکی متفاوت مردان و زنان، خیلی منطقی نیست.

اینها دلایلی است که مسئولان ورزش معلولان ایران با اشاره به آنها باب رایزنی و مذاکره با مقامات فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره را آغاز کرده اند تا درصورت نتیجه گرفتن از این رایزنی های دوستانه، آن را در قالب مکاتبات رسمی تا حصول نتیجه مورد نظر ادامه دهند.

فوتبال هفت نفره ایران منحل می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، «بلامانع بودن استفاده از ورزشکارن زن در ترکیب تیم های مردان و استفاده از آنها به صورت همزمان» قانونی است که ادامه فعالیت های فوتبال هفت نفره ایران و در کل حیات آن را با خطر مواجه کرده است. به هر حال حضور حتی یک ورزشکار زن در ترکیب تیم حریف، نمایندگان فوتبال هفت نفره ایران را برای رقابت با منع قانونی مواجه می کند مگر اینکه مسئولان ایران پس از بررسی کامل و دقیق ترکیب تیم های حاضر در هر یک از رقابت ها و اطمینان از تک جنسیتی بودن تمام بازیکنان تیم های شرکت کننده، برای اعزام نماینده اقدام کنند که این هم عملا خیلی سخت است و چه بسا شعاع فعالیت ها و اعزام های ایران را خیلی محدود کند.

بر همین اساس و در صورت نتیجه نگرفتن از مذاکرات و رایزنی ها شاید برای فوتبال هفت نفره ایران چاره ای نماند جز معلق کردن تمام فعالیت های ملی و بین المللی این رشته در ایران به خصوص اینکه تا به امروز ایران تنها کشوری است که نسبت به قانون جدید فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره اعتراض دارد و دیگر کشورهای مسلمان مخالفتی با این مسئله نداشته اند.

به هر حال ایران به عنوان یک کشور پیشرو در فوتبال هفت نفره آینده ای مبهم در رابطه با فوتبال هفت نفره خود دارد. فوتبال هفت نفره از فهرست بازی های پارا آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو گذاشته شده است و اگر ایران هم فعالیت های ملی خود را لغو کند، آنوقت آینده این رشته در جهان به خصوص برای بازگشت به میادن پارالمپیک هم به خطر می افتد.