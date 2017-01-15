بررسی برنامه ششم درکمیسیون تلفیق کارشاقی بود/جلسه بعدی مجلس۱۰بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از نمایندگان و عوامل مجلس شورای اسلامی، رسانه ها گفت: لازم می دانم از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه تشکر کنم مخصوصا از آقای حاج بابایی که خیلی زحمت کشیدند.

لاریجانی لایحه برنامه ششم توسعه را کاری شاق خواند و گفت: کمیسیون برنامه باید این لایحه را تنظیم می کرد و زحمت زیادی کشیدند و خوب کار کردند.

رئیس مجلس همچنین از دولت و سازمان برنامه تشکر کرد و اظهارداشت: سازمان برنامه همدلانه کار کرد.در ابتدای کار تفاوت رای بین دولت و کمیسیون تلفیق وجود داشت و در مسیر بررسی لایحه برنامه توانستیم با همدلی این اشکالات را رفع کنیم.

وی همچنین برنامه مجلس شورای اسلامی برای هفته های آینده را تشریح کرد و گفت: از ۲۷ دی ماه تا ششم بهمن ماه نمایندگان از حوزه های انتخابیه سرکشی کرده و از دهم بهمن ماه تا آخر هفته جلسات علنی مجلس برگزار می شود.

لاریجانی افزود: از هفدهم بهمن ماه تا ۲۰ بهمن ماه در آستانه سالگرد پیروزی انتخابات نمایندگان می توانند به حوزه های انتخابیه سرکشی کنند تا بتوانند در جلسات مربوط به سالگرد پیروزی انقلاب حضور یابند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کمیسیون تلفیق بودجه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد و پیگیری می کنیم شورای نگهبان هر چه سریعتر لایحه برنامه را مورد بررسی قرار دهند تا مجلس تا پایان سال بودجه سال آینده را نیز به تصویب برساند.

وی اعلام کرد: جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود.